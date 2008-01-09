علی آبادی از گسترش همکاری ها با مسئولان فیفا خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان و ناظران فدراسیون جهانی و کنفدراسیون فوتبال آسیا در دیدار با رییس سازمان تربیت بدنی ایران با اشاره به جایگاه خوب فوتبال ایران در آسیا، ابراز امیدواری کردند که فوتبال ایران جایگاه لازم را در دنیا کسب کند .

برپایه این گزارش، در این دیدار که سه شنبه شب در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، محمد علی آبادی با اشاره به جایگاه فوتبال در ایران اعلام کرد، سازمان، رئیس و اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را در راه پیشبرد برنامه های توسعه ای این رشته مورد حمایت قرار خواهد داد.

وی افزود : با اینکه از نوع برخورد فیفا با مسایل فوتبال ایران گلایه داریم اما به گذشته بر نمی گردیم و به توسعه و گسترش همکاری ها با فیفا می اندیشیم.

در این دیدار پل مونی دبیرکل AFC از حمایت های دولت ایران از برنامه های ورزشی تشکر کرد و گفت: به عنوان کسی که پیش از انقلاب هم به ایران سفر کرده ام باید بگویم پیشرفت های امروز ورزش ایران اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست.

جورج شامپانی نیز در این دیدار به جایگاه خوب فوتبال ایران اشاره و خاطرنشان کرد: به شخصه امیدوارم با برنامه های جدیدی که از سوی فدراسیون جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت، فوتبال ایران بیش از پیش جایگاه خود را در دنیا باز بیابد. فیفا نیز در این جهت کمک های لازم را به فدراسیون ایران انجام خواهد داد.

ناظر و نماینده فیفا اظهارداشت: از برنامه های خصوصی سازی در فوتبال ایران حمایت می کنیم و معتقدم فوتبال ایران با برنامه های پیش رو، آینده روشنی را به خود خواهد دید.