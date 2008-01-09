عمرو موسی وضعیت کنونی لبنان را سرنوشت ساز دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرو موسی در پی ورود به فرودگاه بین المللی رفیق حریری شهر بیروت به خبرنگاران گفت: طرح کاری اتحادیه عرب روشن است و ما فورا کار را آغاز خواهیم کرد زیرا وقت تنگ است و می خواهیم وضعیت را نجات دهیم.

وی مرحله کنونی را "حساس" توصیف کرد و گفت که طرح کاری اتحادیه عرب از اجماع اعراب و تایید منطقه ای و محرک بین المللی برخوردار است.

دبیرکل اتحادیه عرب گفت: لبنان در خطر و نجات آن امکانپذیر است. موسی ابراز امیدواری کرد که سفرش به بیروت نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وزیران امور خارجه اتحادیه عرب عصر شنبه 15 دی با ارائه طرحی کاری خواستار برگزاری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب "میشل سلیمان" فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور، تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شدند.

انتخاب رئیس جمهوری در لبنان تا کنون 11 بار به تعویق افتاده و به روز شنبه 22 دی موکول شده است.