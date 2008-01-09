به‌گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و فرهنگی ‌استان خوزستان افزود: انتخابات پرشوری که مقام معظم رهبری در یزد بر آن تاکید کردند مهمترین هدف‌ است و این با حضور همه ‌طیف‌های فکری معتقد به نظام و انقلاب میسر است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و آزاد را در کشور موجب تقویت نظام در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی ذکرکرد و افزود: نهادهای اجرایی نظارتی، گروه‌های سیاسی، احزاب و نامزدها باید در این جهت تلاش کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: داوطلبان نمایندگی باید توجه داشته باشند که وعده‌های غیرقابل اجرا در انتخابات منافی با اخلاق اسلامی و انسانی و ملی است .

رئیس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام همچنین برنامه‌ریزی قبلی کشور را از مهمترین عناصر مدیریت بحران بیان کرد و افزود: استفاده از نیروهای باتجربه و مومنی که با سرمایه‌های انقلاب و کشور شکل گرفته‌اند می‌تواند در رفع معضلات و مشکلات ثمربخش باشد و مانع از ایجاد بحران‌های مقطعی شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دربخش دیگری از سخنان خود استان خوزستان را از مهمترین نقاط کشور دانست و گفت: این استان از لحاظ منابع خدادادی، موقعیت راهبردی و کشاورزی جایگاه بسیار مطلوبی دارد و با مدیریت صحیح می‌توان از کارهای زیربنایی که در این منطقه صورت گرفته است در رفع معضلات مردم استفاده کرد.

در ابتدای‌این دیدار برخی از استادان دانشگاه‌های خوزستان و فعالان سیاسی این استان هرکدام درخصوص مسایل انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تورم و مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استان خوزستان و مشکلات مردم مطالبی را بیان کردند.