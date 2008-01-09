فدراسیون را یکشنبه تحویل می دهیم / این مجمع فوق العاده بود

علی رغبتی سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : انتخابات فدراسیون فوتبال در فضایی سالم و توام با رقابت نامزدها برگزارشد که رضایت ناظران FIFA و AFC و تایید صحت انتخابات موید همین نکته است.

رغبتی تصریح کرد : حضور67 عضو از 74 عضو مجمع با وجود شرایط نامساعد جوی و مشکلات پروازی برای FIFA و AFC بسیارجالب توجه بود و از این نظر انتخابات فدراسیون فوتبال کشورمان را ستودنی و قابل تقدیرعنوان کردند.

وی با بیان اینکه با برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ماموریت کمیته انتقالی پایان یافته تلقی می شود، اظهار داشت: آخرین وظیفه کمیته انتقالی تهیه گزارشی از عملکرد 14 ماهه این کمیته و ارائه آن به سازمان تربیت بدنی و فیفا خواهد بود که پیش بینی می کنم یکشنبه آینده با ارائه این گزارش، رسما فدراسیون فوتبال را به مدیریت جدید تحویل دهیم.

سخنگوی کمیته انتقالی درخصوص ترکیب هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال اظهار داشت : بهرحال ترکیب هیئت رئیسه نظرنهایی اعضای مجمع بود و با توجه اینکه در ترکیب جدید تعداد زیادی از مدیران باشگاه و روسای هیئت ها عضو هیئت رئیسه فدراسیون هستند تصور می کنم، فضای کاری مناسبی برای تصویب و پیشبرد اهداف فدراسیون مهیاست .

وی پیرامون عملکرد کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در طول 14 ماه گذشته تصریح کرد : کمیته انتقالی دقیقا از 391 روز پیش تشکیل واز 372 روز گذشته رسما کار خود را در فدراسیون فوتبال آغاز کرد که طی این مدت 67 جلسه کاری و بیش از 180 مصوبه علاوه بر تهیه و تدوین اساسنامه را در دستور کار خود داشت . در این مدت به جز انتخاب سرمربی تیم ملی ، انتخاب سرمربی برای تمام تیم های ملی ، افزایش تعداد تیم های لیگ برتر از 16 به 18 تیم ، پیشنهاد میزبانی مسابقات فوتسال زیر 17 سال جهان ، صعود تیم های جوانان و نوجوانان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا ، اوجگیری دوباره فوتسال ایران در آسیا، برگزاری نیم فصل موفق برای هفتمین دوره لیگ برتر و ... از مهمترین تصمیمات کمیته انتقالی در طول 14 ماه فعالیت خود بوده است .

رغبتی یادآور شد : در این دوره کمیته انتقالی طلب 5/3 میلیون فرانک سوئیس بابت صعود تیم ملی به جام جهانی را نیز وصول کرد که این پول در اختیارخزانه فدراسیون قرار گرفت.

وی پیرامون انتخاب نشدن سرمربی تیم ملی و ابهام در تایید آرتور جورج از سوی فدراسیون جدید اظهار داشت : کمیته انتقالی تنها برای صرفه جویی در وقت در این زمینه اقدام و در نهایت پیشنهاد خود را نیز به فدراسیون آینده ارائه کرد و این فدراسیون جدید است که تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ می کند. ضمن اینکه کمیته انتقالی رایزنی هایی را با سایر گزینه های واجد شرایط برای تصدی پست سرمربیگری تیم ملی انجام داده که ریزمکاتبات انجام شده در اختیار فدراسیون آینده قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیته انتقالی درباره استعفای اعضای کمیته های اجرایی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: تا زمانیکه فدراسیون جدید مستقر نشده است تصور نمی کنم استعفای روسای کمیته ها راه حل مناسبی باشد ضمن اینکه مطابق اساسنامه جدید ترکیب کمیته ها دستخوش تغییرات مورد نیاز خواهد شد ولی تصور می کنم در هر صورت مسئولان فعلی برای همکاری با فدراسیون جدید در اولویت خواهند بود.

رغبتی با بیان اینکه انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال، مجمع فوق العاده بود و درپایان سال کاری مجمع عادی سالیانه فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد تصریح کرد: به احتمال زیاد مجمع آتی فدراسیون درپایان مسابقات لیگ برتر برگزار می شود و طی آن گزارش عملکرد و مالی فدراسیون ارائه خواهد شد.