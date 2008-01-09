حمایت آمریکا از هر کسی در ایران ننگ است/ملت با بصیرت وارد انتخابات شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمع زیادی از مردم و روحانیان قم با تأکید بر اینکه امام حسین‌(ع) پرچمدار و مظهر بصیرت و استقامت هستند، به استقامت ملت ایران در 28 سال گذشته و لزوم بصیرت در انتخابات آینده اشاره و تصریح کردند: انتخابات همواره نیازمند بصیرت است و ملت ایران باید با بصیرت کامل وارد عرصه انتخابات مجلس هشتم شود و تصمیم صحیح خود را بگیرد و این‌بار نیز با لطف و عنایت خداوند متعال پیروزی نهایی متعلق به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که به مناسبت سالروز قیام تاریخی مردم قم در نوزدهم دی سال 1356 برگزار شد، این حرکت هوشمندانه مردم قم را یکی از حرکت‌های بسیار تأثیرگذار در شکل‌گیری قیام انقلابی مردم بر ضد رژیم طاغوت توصیف کردند و افزودند: نوزدهم دی ماه از مقاطع مهم در تاریخ انقلاب و از مناسبت‌هایی است که باید همیشه زنده نگه داشته شود و در این روز مردم قم هوشیاری و همچنین وفاداری خود را به رهبر عظیم‌الشأن انقلاب حضرت امام خمینی (ره) نشان دادند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برخی افراد بیعت خود را با امام (ره) و انقلاب شکستند که به ضرر آنان تمام شد اما اکثریت ملت ایران با حفظ وفاداری، استقامت کردند که خداوند متعال نیز پاداش این استقامت را داد و پیروزی در دفاع مقدس و موفقیت‌های روزافزون در عرصه‌های رشد و پیشرفت ملی، از جمله این پاداش الهی است.

ایشان همچنین با اشاره به هفدهم دی، سالروز واقعه فاجعه‌آمیز کشف حجاب از جانب رضاخان افزودند: دشمنان ایران و اسلام براساس یک طراحی و با کمک روشنفکران مرتبط با دربار پهلوی قصد داشتند زن ایرانی را از چارچوب عفاف و حجاب خارج، و نیروی عظیم ایمانی را که به برکت عفاف زنان همواره در جوامع مسلمان وجود داشته است،‌ نابود کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه برداشتن حجاب، مقدمه‌ای برای زدودن عفت و حیا در جامعه و نابودی خانواده است، خاطرنشان کردند: ملت ایران به ویژه زنان مسلمان با ایمان قوی خود در مقابل این فشار ایستادگی کردند و نگذاشتند این توطئه به سرانجام برسد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای قیام امام حسین‌(ع) و حادثه عاشورا را از جمله مقاطع بسیار مهم در تاریخ بشر و متحول‌کننده آن خواندند و افزودند: با وجود مخالفت‌های فراوان، این واقعه در طول زمان زنده مانده است و عاشورا در واقع گنجینه‌ای پرقیمت است که همه افراد بشر می‌توانند از آن استفاده کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه عزاداری امام حسین‌(ع) به معنای زنده نگه داشتن و حفظ ارزش‌های معنوی الهی است، خاطرنشان کردند: همه عزاداران از جمله گویندگان، وعاظ و مداحان باید مراقب باشند که شأن و جایگاه این حقیقت عزیز را حفظ کنند و مبادا برخی خرافه‌ها یا کارهای غیرمعقول موجب ضایع شدن عزاداری امام حسین‌(ع) شود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای مجلس و منبر امام حسین‌(ع) را محل بیان حقایق دینی و حقایق حسینی دانستند و تأکید کردند: مجالس امام حسین‌(ع) باید مجالس ضد ظلم، ضد سلطه، و ضد یزیدها، شمرها و ابن‌زیادهای زمان حاضر باشد.

ایشان با اشاره به تأکید همیشگی مسئولان و بزرگان نظام اسلامی از جمله امام خمینی‌(ره) و همچنین آحاد مردم بر برگزاری عزاداری‌های مردمی افزودند: جهت‌گیری در عزاداری‌های امام حسین‌(ره) باید به سوی تحکیم ایمان و روح تدین در مردم، آگاهی‌بخشی، گسترش روح شجاعت و غیرت دینی و جلوگیری از بی‌تفاوتی مردم باشد و این معنای واقعی بزرگداشت قیام امام حسین(ع) است.

رهبر انقلاب اسلامی،‌ جنبه عاطفی عزاداری امام حسین(ره) را تأثیرگذار بر عواطف و احساسات مردم، جنبه عمقی و معنوی آن را موجب آگاهی‌بخشی به صاحبان فکر و بصیرت دانستند و خاطرنشان کردند: امام حسین(ع) مظهر بصیرت و استقامت بودند و پیروان ایشان نیز باید این‌گونه باشند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای حرکت عظیم ملت ایران در انقلاب اسلامی و بالا بردن پرچم ارزش‌های انسانی و دینی در دنیای ضد ارزش‌های انسانی را نشان دهنده بصیرت ملت ایران و رهبری شایسته امام خمینی(ره) توصیف و تصریح کردند: انقلاب اسلامی معجزه زمان حاضر است زیرا با وجود همه توطئه‌های گوناگون، ملت ایران پیروز میدان بوده و این انقلاب مستحکم‌تر از گذشته سرپا ایستاده و دشمن را به عقب رانده است.

ایشان، انتخابات را بسیار مهم و یکی از عرصه‌های بروز عظمت ملت ایران و نظام اسلامی دانستند و افزودند: انتخابات که تجلی مردم سالاری است، در 28 سال گذشته به طور متوسط هر سال در ایران برگزار شده و این یکی از شاخصه‌های مهم پیروزی ملت ایران است زیرا نشان‌دهنده حضور مردم، تصمیم‌گیری مردم و شجاعت نظام اسلامی برای تکیه بر آرا و نظر مردم است.

رهبر انقلاب اسلامی علت انکار این واقعیت آشکار و واضح را از جانب دشمنان عنود و لجوج مردم ایران، عظمت این مسئله دانستند و افزودند: نظام اسلامی همواره بر برگزاری انتخابات اصرار دارد و حتی در چهار سال قبل که عده‌ای با راه انداختن یک نمایش و بازی قصد تعطیلی انتخابات را داشتند، با لطف خداوند و ایستادگی مردم نتوانستند انتخابات را تعطیل کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به وظیفه مردم و همچنین مسئولان و نخبگان در قبال انتخابات خاطرنشان کردند: باید جایگاه، ارزش و عظمت انتخابات حفظ شود و مردم با امید و اعتماد به پای صندوق‌های رأی بروند.

ایشان با اظهار تأسف از برخی سخنان درخصوص مراقبت از تخلف در انتخابات تأکید کردند: در 28 سال گذشته همواره انتخابات در این کشور در سلامت کامل برگزار شده است. چرا برخی افراد با این سخنان که امیدواریم از روی غرض ورزی نباشد به حیثیت انتخابات خدشه وارد می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی اظهارات برخی دیگر از افراد را مبنی بر دعوت از ناظران بین‌المللی و دشمنان ایران برای نظارت بر انتخابات، بی‌شرمی و بزرگ‌ترین جسارت به ملت ایران خواندند و خاطرنشان کردند: مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات همواره به وظیفه خود در حفظ امانت آرای مردم به خوبی عمل کرده‌اند و در انتخابات مجلس هشتم نیز به همین صورت خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر رعایت اخلاق انتخاباتی از جانب جناحها و گروه‌های سیاسی و پرهیز از بداخلاقی، اهانت و تهمت، به لزوم هوشیاری در مقابل تحرکات دشمن از جمله سخنان چند روز پیش رئیس جمهور امریکا مبنی بر حمایت از فلان دسته در ایران اشاره و تصریح کردند:‌ حمایت امریکا از هرکسی در ایران یک ننگ است.

ایشان افزودند: هم مردم و هم آن دسته‌ای که رئیس جمهور امریکا از آن اعلام حمایت کرده است باید فکر کنند که چرا امریکا می‌خواهد از آن دسته حمایت کند و آن دسته چه نقصی داشته که امریکا را به فکر حمایت از آن انداخته است.

رهبر انقلاب اسلامی، انتخابات را متعلق به مردم،‌ نظام جمهوری اسلامی و اسلام دانستند و تأکید کردند: باید مراقب بود که انتخابات ملعبه دست بیگانگان نشود و گروه‌ها و افراد سیاسی باید مرزهای خود را با دشمن مشخص کنند زیرا اگر این مرزها کم‌رنگ و یا پاک شود، احتمال عبور دشمن از این مرزها و یا افتادن همراه با غفلت برخی افراد خودی در دامن دشمن وجود دارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: گروه‌ها و افراد سیاسی علاوه بر متمایز کردن مرز خود با دشمن، ‌باید مرز خود از با مزدوران، نوکران و افرادی که در خدمت دشمن هستند نیز مشخص کنند.

ایشان حضور در انتخابات را نیازمند بصیرت دانستند و تأکید کردند: مردم ایران باید به‌طور کامل مراقب دشمن و مواضع او باشند تا بتوانند تصمیم صحیح خود را بگیرند و مطمئناً این‌بار نیز با لطف، عنایت و هدایت خداوند، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد.