تظاهرات فلسطینی ها در نوار غزه در اعتراض به سفر بوش به منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فلسطینی ها امروز دو تظاهرات جداگانه در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر غزه برگزار کردند.

این دو تظاهرات از طرف هیئت عمل ملی فلسطین وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین و جنبش حماس در برابر مقر سازمان ملل متحد برگزار شد.

جنبش حماس با برگزاری تظاهرات در برابر مقر سازمان ملل ضمن مخالفت با سفر بوش تاکید کرد که دولت آمریکا و در صدر آن بوش شریک اشغالگران صهیونیست است.

این جنبش همچنین خواستار برگزاری تظاهرات مشابهی علیه سفر بوش در عصر امروز در نوار غزه شد.

در همین حال، شماری از فلسطینی ها نیز به دعوت هیئت عمل ملی فلسطین با تظاهرات در برابر مقر سازمان ملل در غزه، خواستار توقف تجاوزگری اسرائیل و شهرک سازی این رژیم و لغو محاصره غزه شدند.

جرج بوش امروز در چارچوب سفر دوره ای خاورمیانه ای خود وارد فلسطین اشغالی شد و در ادامه برای اعلام حمایت مجدد خود از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به کرانه باختری و سپس به کویت، بحرین، امارات، عربستان و مصر خواهد رفت.

