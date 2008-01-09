به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور اقشار مختلف مردم، خبرنگاران رسانه‌های گروهی، حسن فرازنده سفیر ایران در بنگلادش، عبدالصبور شاه رئیس موسسه هنر دانشگاه داکا، هاشمی رایزن فرهنگی ایران، نذرالاسلام رئیس گالری هنر و برخی دیپلمات‌های ایرانی برگزار شد.

حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی در مراسم افتتاحیه چشمگیر بود. کانال‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی بنگلادش و روزنامه‌ها با شخصیت‌های برجسته حاضر در مراسم گشایش نمایشگاه شامل سفیر و رایزن فرهنگی ایران، رئیس مؤسسه هنر دانشگاه داکا و تنی چند از بازدیدکنندگان مصاحبه کردند.

قورچیان با تجربه 30 سال نقاشی به این دریافت رسیده که نقاشی معاصر ایرانی اغلب در دام کپی‌برداری از غرب گرفتار است و با آگاهی به این معضل تلاش کرده در نقاشی‌های خود با تاثیرپذیری از مینیاتور و نگارگری ایرانی، نقش خیال و اندیشه را بر بوم نقاشی ترسیم کند.

در این نمایشگاه 30 اثر از مجموعه 100 تابلو این استاد درباره مولوی به نمایش درآمده و نمایشگاه به مدت شش روز آماده بازدید علاقمندان خواهد بود. این نمایشگاه کار مشترک فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی هنری صبا و رایزنی فرهنگی ایران در داکا است.

کیومرث قورچیان تاکنون در 50 نمایشگاه گروهی شرکت داشته و 37 نمایشگاه انفرادی نیز برگزار کرده است. خلاقیت و آفرینش هنری او مرزهای ایران را درنوردیده و علاقمندان آبستراکسیون آمیخته از اندیشه و عواطف و احساسات را شیفته خود کرده است.