کنکور کاردانی دانشگاه آزاد به تعویق افتاد / آزمون 25 دی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به برودت هوا و شرایط اقلیمی کشور و بوجود آمدن اختلال در سفرهای برون شهری، بسیاری از داوطلبان آزمونهای کاردانی پیوسته و ناپیوسته خواستار تعویق برگزاری این آزمونها شدهاند.
وی اضافه کرد: بر این اساس در جلسه ستاد برگزاری آزمون که صبح امروز برگزار شد، مقرر شد جهت آسایش و رفاه حال داوطلبان، آزمونهای مذکور که پیش از این قرار بود در روز جمعه 21 دی ماه برگزار شوند، در روز سهشنبه 25 دی ماه برگزار شود.
دکتر ناصر اقبالی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته جهت برگزاری شایسته آزمونهای کاردانی پیوسته و ناپیوسته افزود: داوطلبان مطمئن باشند که آزمونها تنها هنگامی برگزار میشوند که تمامی داوطلبان بتوانند در نهایت آرامش و فراغ بال در آن شرکت کرده و دانستههای خود را مورد محک قرار دهند.
دکتر ناصر اقبالی در مورد نحوه توزیع کارت ورود به جلسه نیز تصریح کرد: داوطلبانی که تا کنون موفق به دریافت کارت ورود به جلسه خود نشدهاند، میتوانند تا روز دوشنبه 24 دی ماه جهت دریافت کارت ورود به جلسه خودبه محلهای توزیع کارت که جدول آن بر روی سایت مرکز آزمون به آدرس WWW.AZMOON.NET و خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی WWW.ANA.IR قرار دارد مراجعه کنند.
رئیس مرکز آزمون در ادامه گفت : ستادهای پاسخگویی تلفنی مرکز آزمون که شمارههای تماس آنها پشت جلد دفترچههای ثبت نام درج شده است ( 22581327 - 22581322 - 22580077 - 22573131 - 22574050 ) تا زمان برگزاری آزمون از ساعت 7 بامداد الی 24 شب فعال بوده و پاسخگوی داوطلبان هستند.
نظر شما