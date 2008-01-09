به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد مجید سرسنگی گفت: "آسیب‌شناسی و ‌تقویت باورهای دینی و مذهبی، عمق بخشیدن به معرفت دینی، اشاعه سیره نبوی و ‌تبیین ویژگی‌‌های نماز ‌ظهر عاشورا از اهداف برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری است که اهم آنها‌ در دهه اول محرم و دهه فجر برگزار می‌شود."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: "برگزاری مراسم مذهبی، ‌مسابقه با موضوع نهضت حسینی،‌ برپایی نمایشگاه و بازارچه، برپایی نشستی با حضور صاحبنظران و سخنرانان مذهبی،‌ تهیه و توزیع محصولات فرهنگی، ‌برپایی برنامه‌های نمایشی همچون تعزیه، دوره‌های آموزشی، اجرای برنامه‌های ترکیبی،‌ برنامه‌های گردشگری و اردوهای زیارتی، راه‌اندازی نهادهای اجتماعی، نمایش فیلم و اجرای هنرهای تجسمی و خانگی ‌از برنامه‌های مراکز این سازمان است."

مسابقه‌های کتابخوانی، مقاله‌نویسی، ‌تلخیص کتب، ‌جمله‌نویسی، روزنامه دیواری،‌عکس، نقاشی و طراحی پوستر،‌ نشست‌های مذهبی،‌ مراسم قرائت زیارت عاشورا، ‌کارگاههای داستان‌نویسی، ‌راه‌اندازی هیئت عزاداری و برپایی مجالس از دیگر برنامه‌های مذهبی ایام محرم است. 214 برنامه در سطح مدیریت مناطق فرهنگی هنری 22گانه سازمان و فرهنگسراهای تفکر، دانشجو، سلامت و فناوری به مناسبت ماه محرم به اجرا درمی‌آید که برخی از آنها تا اربعین تداوم خواهد داشت.

سرسنگی به سوگواره فرهنگی هنری عاشورائیان اشاره کرد و افزود: "همایش بزرگ کربلائیان، نمایشگاه هنر عاشورایی، موسیقی سوگواره عاشورایی، ساخت خیمه عاشورایی، برگزاری سلسله نشست‌های علمی و تخصصی محرم و ... از برنامه‌های فرهنگسرای بهمن است. کنسرت پژوهشی موسیقی "آوای ایرانی" در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود."

وی درباره برگزاری نمایشگاه عطر سیب ویژه اهداء هدایای مذهبی به هیئت‌های مذهبی در فرهنگسرای بهمن گفت: "در این نمایشگاه به 12 هزار هیئت مذهبی کالاهای فرهنگی و مذهبی اهدا می‌شود و تاکنون بیش از چهار هزار هیئت هدایا را دریافت کرده‌اند. تقویت باورهای دینی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان از اهداف این سازمان است و در این راستا لوح فشرده "شکوفه سیب" تولید و اهدا می‌شود."

لوح فشرده "از مدینه تا مدینه" ویژه مقتل‌خوانی، کتاب "مقتل ثارالله" ویژه وعاظ، لوح فشرده "سیل اشک" به همراه کتابچه ویژه مداحان و سربند یا ابوالفضل و یا حسین برای تداعی خاطرات دفاع مقدس از جمله هدایای نمایشگاه عطر سیب است. لوح فشرده "پرده عشاق" محصول موسسه نغمه شهر هم گنجینه‌ای از نغمه‌های عاشورایی قدیم تهران و نمایشگاه عطر سیب اهدا می‌شود.