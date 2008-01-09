راه آهن بدون چهار بازیکن اصلی به امارات رفت / انصاریفرد و بائو فردا می روند

به گزارش خبرنگارمهر، کاروان تیم فوتبال راه آهن تهران برای برپایی اردوی 4 روز در کشور امارات، ساعت 7 صبح امروز از تهران به دبی سفر کرد و پس از ورود به این کشور در هتل رامادای مستقر شد.

برپایه این گزارش، احمد جمشیدیان به علت مشکلات خروجی با یک روزتاخیر به امارات سفر می کند، همچنین میختاریان و کاسپاروف که به علت شرایط نامساعد جوی نتوانسته اند از ارمنستان به ایران بازگردند، در این اردو غایب خواهند بود و در مراحل بعدی اردوهای این تیم در تهران به جمع نفرات راه آهن اضافه می شوند.

ازسوی دیگر محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل این باشگاه که صبح امروز در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال حضور داشت به همراه میثم بائو هم فردا به دبی رفته تا به اردوی این تیم ملحق شوند.

شاگردان میثاقیان ساعت 15:30 دقیقه عصر امروز و به مدت 30 دقیقه نخستین تمرین خود را درزمین اختصاصی باشگاه ایرانیان انجام دادند و فردا هم با ترک هتل رامادا و مستقر شدن در کمپ این باشگاه، دو جلسه تمرین را برگزار خواهند کرد.

صبح جمعه چهارمین جلسه تمرین راه آهن در امارات پیگیری می شود و عصر همان روز این تیم در نخستین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم وینک امارات صف آرایی خواهند کرد.

درصورت نهایی شدن مذاکرات مسئولان باشگاه راه آهن با یک تیم اروپایی که در امارات حضور دارد، این تیم عصر روزشنبه و پیش از بازگشت به تهران با این تیم یک دیدار تدارکاتی را برگزار خواهد کرد.

در حال حاضر تیم راه آهن با تیم هانزاروستوک در هتل رامادای دبی حضور دارند که در این بین امیرشاپورزاده مهاجم ایرانی این تیم با اکبرمیثاقیان و بازیکنان راه آهن، دیدارهای دوستانه ای داشته است. همچنین حسین عبدی نیز عصر امروز با حضور در هتل محل اقامت باشگاه راه آهن با نفرات این تیم دیدار و گفتگو کرد.