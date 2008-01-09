طرح اقدام اتحادیه عرب؛ در میان بیم ها و امیدها

به گزارش خبرگزاری مهر، سئوالی که درباره سفر عمروموسی به لبنان مطرح می شود این است که آیا ماموریت دبیرکل اتحادیه عرب که با هدف حل بحران لبنان انجام می شود، به نتیجه مثبت که همان برگزاری نشست روز شنبه آینده پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری است، منتهی خواهد شد یا خیر؟



انتخاب رئیس جمهوری در لبنان تا کنون 11 بار به تعویق افتاده و به روز شنبه 22 دی موکول شده است.



البته به گزارش رسانه ها، طرح ابتکاری اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان با استقبال و تایید عربی، منطقه ای و حتی بین المللی روبرو شده است تا جایی که جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرده است از هر طرحی که به حل بحران لبنان کمک کند، حمایت خواهد کرد.



نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیرش به سوریه بر ضرورت توافق میان همه طیفهای سیاسی لبنان و حمایت از هر گامی که به دستیابی لبنانی ها به توافق کمک می کند، تاکید کرد.

لاریجانی درباره لبنان گفت : امیدواریم که گروههای لبنانی به اتفاق نظر رسیده و به راه حلی توافقی برسند و امیدواریم که سفر آتی عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب به لبنان موفقیت آمیز باشد.



موسی در حالی امروز وارد بیروت شد که پیش از سفرش، حوادث امنیتی مهمی در لبنان رخ داد که یکی از آنها حمله به نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان موسوم به"یونیفل" است، و حادثه دیگر، تهدید ارتش لبنان و میشل سلیمان فرمانده آن از سوی سرکرده یک گروه تندرو تروریستی بود. میشل سلیمان تنها نامزد ریاست جمهوری لبنان است که البتهمخالفان و موافقان درباره وی تقریبا اجماع نظر دارند.



دبیرکل اتحادیه عرب به هنگام ورود به فرودگاه بین المللی رفیق الحریری بیروت با بیان اینکه لبنان در خطر قرار دارد و نجاتش امکان دارد؛ به طور ضمنی به دشواری ماموریتش در لبنان اذعان و درباره نتیجه بخش بودن سفرش ابراز امیدواری کرد.



عمروموسی با وجود پافشاری خبرنگارانی که به فرودگاه حریری رفته بودند؛ حاضر به افشای جزئیات طرح اتحادیه عرب درباره لبنان نشد.



موسی در مدت حضورش در لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان و یکی از رهبران برجسته گروه های مخالف دولت سنیوره، فواد سنیوره نخست وزیر مورد حمایت غرب و میشل سلیمان فرمانده ارتش و نامزد ریاست جمهوری و برخی دیگر از شخصیتهای مهم سیاسی لبنان دیدار کند.



ماموریت موسی تا شنبه آینده یعنی زمان تعیین شده برای برگزاری نشست پارلمان لبنان به منظور انتخاب رئیس جمهوری ادامه خواهد یافت؛ کشوری که از حدود یک ماه و نیم پیش که امیل لحود، کاخ بعبدا را ترک کرد؛ همچنان با خلاء ریاست جمهوری روبرو است که علت آن به ادامه اختلاف میان اکثریت حاکم موسوم به چهارده مارس همسو با غرب و مورد حمایت آمریکا و مخالفان درباره سازوکار تعدیل قانون اساسی به عنوان مقدمه لازم برای انتخاب رئیس جمهوری و نیز اختلاف درباره ترکیب دولت آتی بر می گردد.



مخالفان خواستار اعطای یک سوم تضمینی به آنها در دولت آتی شده اند که جریان حاکم همچنان در برابر این خواسته مقاومت می کند؛ یک سوم تضمینی می تواند از گرفته شدن تصمیمات مهم و سرنوشت ساز بدون موافقت مخالفان جلوگیری کند.



طرح اتحادیه عرب در نشست شنبه این هفته در قاهره از سوی وزیران امور خارجه کشورهای عربی تصویب شد که به گفته موسی مورد اجماع عربی، تایید منطقه ای و بین المللی قرار دارد.



این طرح سه ماده ای خواهان "انتخاب فوری میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری"، "توافق فوری درباره تشکیل دولت وحدت ملی که کفه ترازو برای تصمیم گیری به نفع رئیس جمهوری باشد" و نیز "آغاز تلاش برای تدوین قانون جدید برای انتخابات" است.



البته عمرو موسی با قاطعیت با دادن پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره جزئیات این طرح به ویژه درمورد توزیع سهمیه ها در ترکیب دولت آتی مخالفت کرد.



در حالی که جریان حاکم موسوم به 14 مارس از طرح اتحادیه عرب حمایت کرده است؛ مواضع مطرح ترین گروه های مخالف با نوعی اختلاف روبرو است تا جایی که حزب الله با حالت انتظار با این مسئله برخورد کرده است و میشل عون همپیمان این جنبش و رئیس جریان ملی آزاد از جریانهای مطرح مسیحی گفته است درباره این طرح ملاحظاتی دارد.



در دمشق، محسن بلال وزیر اطلاع رسانی سوریه گفته است : دمشق در موفق شدن ماموریت عمرو موسی برای نزدیک کردن دیدگاههای لبنانی ها بر اساس مفهوم طرح اتحادیه عرب، سهیم خواهد بود.



خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که منابع متعددی از اینکه هدف حوادث امنیتی که پیش از سفر عمروموسی در لبنان رخ داد، ایجاد مانع در برابر ماموریت وی باشد، ابراز نگرانی کرده اند.



البته این رسانه غربی هیچ اشاره ای به ماهیت این منابع نکرده است.



علاوه بر حمله به نیروهای یونیفل در جنوب لبنان، رژیم صهیونیستی مدعی شده است که دو موشک از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است که البته این ادعا از سوی منابع ارتش لبنان تکذیب شده است.



ساعاتی پیش از ورود عمرو موسی به بیروت، جریان 14 مارس که اکثریت مجلس لبنان نماینده آن است؛ اعلام کرده است تمام تسهیلات لازم را انتخاب میشل سلیمان در روز شنبه آتی فراهم خواهد کرد.



این در حالی است که روزنامه الاخبار لبنان نوشته است : مخالفان و موافقان، موسی را با خواسته های خود محاصره کرده اند.



شبکه المنار هم گزارش داد که عمرو موسی در سایه فضاهای امنیتی بد وارد لبنان شده است؛ این شبکه از احتمال تاثیر این اوضاع بر ماموریت دبیرکل اتحادیه عرب ابراز نگرانی کرده است.





