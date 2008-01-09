جشنواره هنری سینارز 2008 فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد تمام هنرمندان در رشتههای یاد شده میتوانند تا اول مارس 2008 (11 اسفند 86) با پرداخت مبلغ 100 دلار و تأمین هزینههای رفت و آمد، اقامت و اجاره خود در این جشنواره ثبت نام کنند.
در طول برگزاری جشنواره سینارز هزاران هنرمند، برنامهریز، تولیدکننده و تماشاگر از سراسر جهان در مونترال یکدیگر را ملاقات خواهند کرد. علاقمندان باید برای طی مراحل ثبت نام مبلغ 100 دلار بپردازند و گروههای هنری خارجی باید هزینههای رفت و آمد گروه، اقامت و اجاره را تقبل کنند.
در صورت ارسال درخواست رسمی از جانب آژانس یا نماینده گروه، جشنواره برای حمایت میتواند نامهای مبنی بر تأمین وجه ثبت نام به گروه ارائه دهد. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به www.cinars.org مراجعه یا با arts@cinars.org مکاتبه کنند.
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