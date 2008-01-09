به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی در پاسخ به اظهارات برخی از مقامات انگلیسی در خصوص انجام تلاش های دیپلماتیک برای بازگرداندن تجهیزات نظامی و قایق های انگلیسی ضبط شده توسط ایران، اظهار داشت: موضوع قایق هایی که در سال های 1383 و 1386 به دلیل تجاوز به آب های سرزمینی ایران توسط رزمندگان غیور کشورمان توقیف شدند، بارها در ملاقات های دوجانبه با مقامات انگلیسی مطرح گردیده است.

وی در خصوص قایق های توقیف شده در سال 1383 تصریح کرد : به دنبال مذاکرات طولانی و حصول تفاهم میان طرفین برای حل مسئله بر مبنای صدور یک بیانیه مشترک، متن پیشنهادی این بیانیه در تاریخ سوم اسفند 1384 به سفیر انگلیس در تهران ارائه و موضوع به طور جدی توسط مقامات ایرانی در تهران و لندن مورد پیگیری قرار گرفت اما مقامات مسئول انگلیسی موضوع را دنبال نکرده و تا این تاریخ هیچ پاسخی به متن پیش نویس بیانیه مذکور نداده اند.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره قایق های نظامی متجاوز انگلیسی که در سال جاری در آبهای ایران متوقف شده اند نیز گفت: پس از عفو و آزادی نظامیان انگلیسی دستگیر شده توسط رئیس جمهور ، مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات متعدد، آمادگی خویش را برای حل و فصل این مسئله به طرف انگلیسی اعلام نمودند لیکن تاکنون این مسئله نیز با جدیت از سوی انگلیسی ها پیگیری نشده است.