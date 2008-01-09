پگاه با سه روز تاخیر به امارات می رود/ الامارات، الاهلی و الوحده حریفان شاگردان دست نشان

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 35 نفره تیم فوتبال پگاه گیلان که قراربود روز یکشنبه به تهران سفر کرده و عصر روزدوشنبه از این شهر به امارات برود، به علت لغو سفرهای هوایی و زمینی با 3 روز تاخیر اردوی خود را در امارات برگزار خواهد کرد.

برپایه این گزارش، این تیم ساعت 21 امشب به دبی سفر خواهد کرد و ساعت 17:30 دقیقه عصر فردا در نخستین دیدار خود در اردوی امارات به دیدار این تیم خواهد رفت که این مسابقه به صورت مستقیم از شبکه دبی اسپورت پخش خواهد شد.

همچنین این تیم در دومین دیدار تدارکاتی خود در این اردو عصر روز شنبه با یکی از دو تیم الوحده یا الاهلی امارات دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد که این مسابقه هم از یکی از شبکه های ورزشی امارات به صورت مستقیم پخش می شود.

البته درصورتی که شاگردان دست نشان عصر روز یکشنبه هم با یکی دیگر ازاین دو تیم دیدار تدارکاتی برگزار کنند، تیم پگاه یکشنبه شب به تهران بازمی گردد، در غیراینصورت این تیم شنبه شب به ایران باز خواهد گشت.

ضمن اینکه ویلیام دجانگو مدافع - هافبک چپ 18 ساله و مارتین اشیل آبنا هافبک میانی 21 ساله که هردو کامرونی هستند، با این تیم قراداد داخلی امضا کرده اند و در صورت قبولی در تست های پزشکی با این باشگاه قرارداد خواهند بست، در این سفر تیم پگاه را همراهی می کنند.

ژوئو مهاجم کامرونی هم که پیشینه حضور در تیم هرتابرلین را دارد دیگر بازیکن خارجی است که در این اردو حضور دارد و در صورت رضایت کادرفنی در این اردو با این تیم قرارداد امضا خواهد کرد.

ضمن اینکه لوئیس آندرکا مهاجم 19 ساله کامرونی هم که نتوانست رضایت نادر دست نشان را بدست آورد، دیپورت شد و حق حضور در تمرینات این تیم را نخواهد داشت.