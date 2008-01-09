عربستان و اردن خواستار پایبندی لبنانی ها به طرح اتحادیه عرب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله دوم شاه اردن امروز در دیدار فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در امان، گفت : طرح اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان و پشت سرگذاشتن خلاء سیاسی موجود در این کشور، یک گام صحیح به شمار می رود.



وی افزود : پایبندی به اجرای این طرح، راه را برای پایان حالت شکاف و بحران در لبنان فراهم می کند.



فواد سنیوره نیز در این دیدار، عبدالله دوم را در جریان آخرین تحولات و تحرکاتی که در صحنه لبنان رخ می دهد و تلاشها برای دستیابی مخالفان و موافقان به توافق درباره انتخاب رئیس جمهوری با توجه به طرح اتحادیه عرب قرار داد.



سنیوره امروز وارد اردن شد و قرار است با نادر الذهبی نخست وزیر این کشور نیز دیدار کند.



سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز از همه گروه های لبنانی خواست با طرح اتحادیه عرب که به گفته وی برای حل بحران لبنان ارائه شده است، موافقت کنند.



فیصل گفت : این طرح خواهان حل فوری بحران خلاء ریاست جمهوری براساس توافق و به گونه ای است که خواسته های تمام طرفها را برآورده کند و همچنان وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان را نیز حفظ کند.

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب امروز برای گفتگو با گروههای مخالف و موافق دولت سنیوره درباره طرح این اتحادیه وارد بیروت شد. موسی در مدت حضورش در لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان و یکی از رهبران برجسته گروه های مخالف دولت سنیوره، فواد سنیوره نخست وزیر مورد حمایت غرب و میشل سلیمان فرمانده ارتش و نامزد ریاست جمهوری و برخی دیگر از شخصیتهای مهم سیاسی لبنان دیدار می کند.

ماموریت موسی تا شنبه آینده یعنی زمان تعیین شده برای برگزاری نشست پارلمان لبنان به منظور انتخاب رئیس جمهوری ادامه خواهد یافت؛ کشوری که از 24 نوامبر 2007(سوم آذر) که امیل لحود، کاخ بعبدا را ترک کرد؛ همچنان با خلاء ریاست جمهوری روبرو است که علت آن به ادامه اختلاف میان اکثریت حاکم موسوم به چهارده مارس همسو با غرب و مورد حمایت آمریکا و مخالفان درباره سازوکار تعدیل قانون اساسی به عنوان مقدمه لازم برای انتخاب رئیس جمهوری و نیز اختلاف درباره ترکیب دولت آتی بر می گردد.

وزیران امور خارجه اتحادیه عرب عصر شنبه 15 دی با ارائه طرحی کاری خواستار برگزاری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب "میشل سلیمان" فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور، تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شدند.



انتخاب رئیس جمهوری در لبنان تا کنون 11 بار به تعویق افتاده و به روز شنبه 22 دی موکول شده است.