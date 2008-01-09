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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۲۱:۰۱

بوش :

حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران امکانپذیر است

حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران امکانپذیر است

رئیس جمهوری آمریکا امروز در اولین سفر خود به سرزمین های اشغالی تاکید کرد که حل مسئله هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" در یک نشست خبری مشترک با "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم اسرائیل مدعی شد: ایران و برنامه هسته ای این کشور تهدیدی برای صلح جهانی به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه همچنان بر حفظ اعمال فشار بین المللی علیه ایران ادامه خواهد داد، افزود: من باور دارم که ما می توانیم این مشکل را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنیم.

بوش امروز در سفر دوره ای خود به خاورمیانه برای اولین بار به سرزمین های اشغالی رفت و با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 618665

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