حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" در یک نشست خبری مشترک با "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم اسرائیل مدعی شد: ایران و برنامه هسته ای این کشور تهدیدی برای صلح جهانی به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه همچنان بر حفظ اعمال فشار بین المللی علیه ایران ادامه خواهد داد، افزود: من باور دارم که ما می توانیم این مشکل را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنیم.

بوش امروز در سفر دوره ای خود به خاورمیانه برای اولین بار به سرزمین های اشغالی رفت و با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد.