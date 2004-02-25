سانتريفيوژ "پي دو" در مرحله تحقيقات است و نيازي به اعلام ندارد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، وي امروز در آستانه سفر به هندوستان در فرودگاه مهرآباد درجمع خبرنگاران افزود : گزارش آژانس در مجموع گزارش مثبتي است گرچه در آن گفته شده است كه برخي سوالات بي پاسخ مانده اما درنتيجه گيري اين گزارش و در بند اول آن از همكاري ايران دردادن اطلاعات لازم درباره مواد هسته اي ازايران تشكر شده است .

روحاني با اشاره به اينكه همكاري ايران به آژانس به سمت حل و فصل شدن حركت مي كند اظهار داشت : آژانس نسبت به P2سوالاتي داشته و اعلام كرده اين مسئله در گزارش ماه اكتبر ايران با آژانس نيامده است .

وي افزود: اين مسئله تنها در مرحله تحقيقات و طراحي نمونه است و ما ضرورتي نمي بينيم كه آن را اعلام كنيم واينكه ايران در مراكزي از P2 براي غني سازي استفاده مي كند صحت ندارد .

روحاني با تاكيد بر اينكه انتقاد آژانس درباره " پي دو" قابل قبول نيست گفت : ما پروژه هاي تحقيقاتي ديگري نيز داريم كه به آژانس اعلام نكرده ايم و ضرورتي براي اعلام آن نمي بينيم . وي در باره مسئله آلودگي هاي هسته اي با تاكيد بر اينكه هر گونه آلودگي در ايران منشا خارجي دارد افزود: تنها در يك مورد غني سازي آن هم درحد 2/1 درصد و بقيه آلودگي ها منشا خارجي دارد.

وي با اشاره به اعترافات يكي از دلالهايي كه قطعات آلوده را به ايران داده در بازجوييها گفت: اين فرد اعتراف كرده است كه ما قطعات آلوده را به ايران داده ايم و آژانس بايد در اين ارتباط به دنبال دولت ثالث باشد.

وي با اشاره به اينكه تعليق غني سازي اورانيوم داوطلبانه و با هدف اعتماد سازي صورت گرفته است گفت: ميزان گسترش اين تعليق هر چه باشد براي اعتماد سازي بيشتر است زيرا ما خود را مكلف به غني سازي نمي دانيم .

روحاني تاكيد كرد: زماني براي پايان تعليق اعلام نكرده ايم اما همان طور كه از لفظ تعليق مشخص است زماني اين غني سازي از سر گرفته خواهد شد .

وي افزود: با توجه به گزارش نسبتا مناسب آزانس و همكاريهاي خوبي كه ايران با آژانس دارد شوراي حكامي نيز بايد همين رويه را ادامه دهد .

دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: انتظار ما از شوراي حكام اين است كه با توجه به همكاريهاي خوب ايران به سمت حل و فصل مسئله ايران با آژانس پيش برويم . وي با تاكيد مجدد دراين مطلب كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه جديدي براي تعطيل روزنامه ها نداشته است گفت: شورا در مصوبه اي چارچوبي را براي رسانه ها مشخص كرده و هر اقدامي بايد در چارچوب اين مصوبه باشد.

وي هدف سفرش به هند را در راستاي مرودات سالانه شوراي امنيت ايران و هند دانست و گفت : در اين سفر مساله منطقه اي بويژه مسئله محور ترانزيت شمال به جنوب با مسئولان هندي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي گفت: مساله هسته اي محور گفتگوهاي ما با مقامات هندي نخواهد بود .

روحاني اظهارات اروپايي ها در باره انتخابات ايران را جدي ندانست و گفت: آنها مي دانند انتخابات ايران در چارچوب قانون و در سلامت كامل و با حضور پرشور مردم برگزار شده است .

روحاني تاكيد كرد: مردم ما نيازي به درس دموكراسي گرفتن از كشورهاي ديگر ندارند و اظهار نظر مقامهاي اروپايي از كم اطلاعي و تحليل نادرست آنان از اوضاع داخلي ايران است كه تاثيري در روابط دو طرف نخواهد داشت.

وي از روزهاي قبل از انتخابات به عنوان روزهاي تلخ نام برد و گفت : حضور مردم اين تلخي ها را از بين برده و اكنون بايد همه به آينده كشور بيانديشند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: حوادث ناخوشايند قبل از انتخابات مي توانست اتفاق نيافتد و ما براي اينكه اين حوادث سريعتر مهار شود از آن گذشتيم .

وي خاطرنشان كرد: تحليل ديگر كشورها اين بود تنها 10 درصد مردم در انتخابات شركت مي كنند اما ديديم كه انتخابات با حضور 51 درصد واجدين شرايط عليرغم توطئه هاي خارجي به خوبي برگزار شد. گرچه انتخابات در كشورهاي ديگر با حضور حداكثر 35 درصد مردم برگزار مي شود و حتي انتخابات پارلماني آمريكا با 27 درصد مردم برگزار شد.

وي درباره آينده روابط ايران و آمريكا با تاكيد بر اينكه مسئله خاصي در اين روابط ايجاد نشده است گفت: آمريكاييها در مقطعي حركت به جلو و سپس به عقب گام برمي دارند ، درحادثه بم يك لحن داشتند اما در انتخابات لحن خود را تغيير دادند.

وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي در صدد مهار تنش با آمريكا است گفت: آمريكاييها اين تنش را به وجود آورده اند و خود بايد آن را حل كنند . وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت تكليف در انتخابات رياست جمهوري حضور خواهد داشت يا نه ؟ گفت: فكر نمي كنيم اين مسئله بر من تكليف شود و تمايلي نيز براي حضور در اين عرصه ندارم زيرا افراد شايسته تر و حتي مشتاق تر براي اين مسئوليت دركشور وجود دارد .