صیانت از آرای مردم سر لوحه کار عوامل برگزاری انتخابات در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، شب گذشته در مسجد جامع دهگلان در جمع مردم این شهر اظهار داشت: اجرای صحیح قانون در جریان برگزاری انتخابات باعث خواهد شد که از آرای مردم به خوبی صیانت شود و بارها در جلسات مختلف ستاد انتخابات استان بر این موضوع تاکید شده و مردم استان مطمئن باشند که این کار به بهترین شکل خود انجام خواهد گرفت.

استاندار کردستان افزود: از همه کسانی که کاندید می شوند انتظار می رود از تخریب یکدیگر به شدت پرهیز و برای کسب آراء عمومی به تبیین برنامه های خود بپردازند نه اینکه دیگران را تخریب کنند تا خود آراء بیشتری به دست آورند.

وی حضور آگاهانه مردم را در انتخابات خواستار شد و تصریح کرد: کسانی که 24 اسفند در پای صندوقهای رای حاضر می شوند باید انتخابشان با آگاهی کامل صورت گیرد تا کسانی که به مجلس راه می یابند بتوانند به بهترین شکل ممکن زمینه خدمت رسانی به جامعه را مهیا سازند.

نجار حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس هشتم را مایه یاس دشمنان انقلاب و اسلام دانست و یادآور شد: از چند ماه گذشته تاکنون، دشمنان نظام تبلیغات گسترده خود را برای عدم شرکت مردم در انتخابات آغاز کرده اند اما بدانند که مردم کشور همانند انتخابات گذشته بار دیگر با حضور با شکوه خود حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم عنوان کرد: تمامی برنامه هایی که در این ماه انجام می شود باید حسینی باشد و گروه های عزاداری از تفریط و افراط در برنامه های خود پرهیز نمایند.

نجار امام حسین(ع) را الگوی همه مسلمانان خواند و بیان داشت: عدالت گستری، فداکاری، شجاعت و مقاومت حضرت امام حسین (ع) باید به عنوان الگوی همه ما در برنامه های روزمره قرار گیرد.

وی با اشاره به شهرستان شدن دهگلان، خاطرنشان کرد: این یک قدم بزرگ در راستای توسعه و توجه بیشتر به مردم منطقه است و امیدواریم که این کار در جهت رفع کمبودها و کاستی ها مثمر ثمر باشد.