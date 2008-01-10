مسائل اقتصادی جامعه آینده ای روشن دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری شامگاه گذشته در همایش بررسی و حفظ شئون فرهنگی عزاداری ها مسائل و مشکلات اقتصادی را به باران و برف تشبیه کرد و بیان داشت: باران و برف در ابتدا برای شهر مشکلاتی نظیر سرما، گرفتگی خیابانها و مسدود شدن جاده ها دارد اما در نهایت منجر به پر شدن چاه ها و رونق کشاورزی می شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: این گرانی که هم اکنون در جامعه وجود دارد نتیجه کارهای عمرانی است اما در آینده نتایج مناسب و مطلوبی را برای کشور رقم خواهد زد.

آیت الله حائری شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) اظهار داشت: در این ایام توجه به حدود الهی و رعایت آن برای همه افراد به ویژه، مداحان، نوحه سرایان و عزاداران واجب است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت لباس سینه زن، گفته ها، شعر سرودن ها، نوشتن ها و دیگر مسائل باید متناسب با حدود الهی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه حتی در جهاد نیز اگر حدود الهی رعایت نشود این امر دینی حرام می شود، یادآور شد: مداحان، سخنرانان و دیگر افراد باید کار خود را از سر ارادت به اهل بیت(ع) انجام دهند.