ائتلاف مالکی و حکیم؛ سکوت تامل برانگیز کشورهای عربی و ناامیدی علاوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، ائتلاف ملی عراق و ائتلاف دولت قانون سرانجام پس از گذشت هفته ها از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق شب گذشته با یکدیگر ائتلاف تشکیل دادند.

واکنش مقامات عراقی به تشکیل ائتلاف مالکی و حکیم همچنان ادامه دارد. "کریم الیعقوبی" یکی از اعضای برجسته ائتلاف ملی عراق در این رابطه اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون و ملی عراق بر خلاف آنچه برخی احزاب و شخصیتهای سیاسی عنوان می کنند دارای بعد سیاسی است نه طائفه ای

"خالد الملا" رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق نیز از احزاب سیاسی این کشور خواست که برای رهایی عراق از دخالت بیگانگان با ائتلاف دولت قانون و ملی عراق مذاکره کنند.

"عباس البیاتی" از اعضای مطرح ائتلاف دولت قانون نیز خاطرنشان کرد: ائتلاف دولت قانون و ملی عراق نقش بزرگی در سرعت بخشیدن به گفتگوها برای تشکیل دولت دارد.

"وائل عبداللطیف" از اعضای ائتلاف ملی نیز در این رابطه گفت: اظهارات اخیر فهرست العراقیه مبنی بر حق خود در رابطه با تشکیل دولت به ویژه پس از ائتلاف حکیم و مالکی غیر قانونی است و این مسئله در قانون اساسی عراق درج نشده است.

ائتلاف حکیم و مالکی، مقدمات را برای تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی که حداقل باید با 163 کرسی محقق شود، توسط جریان "نوری المالکی" (رهبر ائتلاف دولت قانون) و جریان "عمار حکیم" (رهبر ائتلاف ملی) فراهم می کند.

خاطرنشان می شود که ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی اخیر در عراق 89 کرسی و ائتلاف ملی 70 کرسی را به دست آورد که در نهایت در مجموع با ائتلاف این دو جریان 159 کرسی در اختیارآنها قرار می گیرد.

بر این اساس، با توجه به اینکه گروه دیگری توانایی تشکیل ائتلافی بالاتر از 159 کرسی ائتلاف مالکی و حکیم ندارد، روند تشکیل دولت جدید در عراق در نهایت توسط این ائتلاف واحد رقم می خورد.

البته آنان باید برای به دست آوردن 163 کرسی با جریانی دیگر نیز ائتلاف کنند، که در اینجا نزدیکی مواضع ائتلاف کردستان به ائتلاف شیعیان، ابهامات در این مسئله را از بین برده است.

بر این اساس، ائتلاف کردستان با داشتن 40 کرسی پارلمان به ائتلاف مالکی و حکیم می پیوندد. این مسئله سرنوشت عراق را در چهارسال آتی تا حد زیاد قابل پیش بینی می کند.

نکته جالبی که به چشم می خورد این است که با وجود گذشت ساعتها از تشکیل ائتلاف مالکی و حکیم کشورهای عربی تاکنون سکوت اختیار کرده اند و واکنشی به این موضوع نشان نداده اند. این کشورها به ویژه عربستان سعودی میلیاردها دلار برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات پارلمانی عراق هزینه کرده بودند و در صورتی که ائتلاف واحد جدید دولت آتی را هم تشکیل شود، آمال و آرزوهای این کشورها نیز بر باد خواهد رفت.