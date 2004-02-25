شارون دادگاه لاهه را به باد تمسخر گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي درگفتگوبا روزنامه صهيونيستي" يديعوت آحارونوت" جلسات دادگاه بين المللي لاهه را به يك "سيرك منافقانه" تشبيه كرد وگفت: اسراييل درتصميم خود براي تكميل احداث ديوارمصمم است و در اين كارازهيچ چيزي واهمه اي ندارد.

وي كه روز گذشته دستورساخت بخش دوم ديوارحائل به طول 42 كيلومتررا صادركرده است با لحني تند وغيرمنتظره كابينه "احمد قريع" نخست وزيرتشكيلات خودگردان فلسطين را مورد حمله و انتقاد قرارداد و حكومت وي را به حكومت "آدم كشان و دروغگويان" قلمداد كرد .

نخست وزيررژيم صهيونيستي درهمان حال امضاي هرگونه توافقنامه مسالمت آميز با قريع را منتفي دانست و فاش ساخت: قصد داريم با گرفتن ضمانت نامه كتبي ازآمريكا كنترل خود را برشهركهاي صهيونيست نشين دركرانه باختري رود اردن وگسترش آنها حفظ ودرهمان حال در نظر داريم طرح امنيتي مرزهاي جديد را تا زمان امضاي موافقتنامه به تعويق بياندازيم ، درمقابل همزمان با برچيدن شهركهاي صهيونيست نشين در باريكه نوار غزه نيروهاي اسراييلي را خارج كنيم .

وي گفت : ما از واشنگتن مي خواهيم ضمانت كند كه اسراييل برسه مجموعه شهركهاي صهيونيست نشين اصلي در كرانه باختري سيطره و تسلط كامل داشته باشد و نسبت به توسعه شهرك سازي اين رژيم اعتراض نكند.

شارون برگزاري جلسات ديوان بين المللي لاهه را براي بررسي مشروعيت ديوارحائل محكوم كرد و گفت: اين يك حمله منافقانه است كه درسيرك بين المللي لاهه (منظور ديوان بين المللي لاهه) كه عليه اسراييل درجريان است.

وي قاطعنانه استقرار نيروهاي حافظ صلح را در فلسطين اشغالي رد كرد و اظهارداشت: ما دربرابراين دادگاه تسليم نخواهيم شد زيرا تل آويو احداث اين ديوار را در دستوركار خود قرار داده است و همانگونه كه كابينه تصميم گرفته است تلاش مي شود اين ديوارتكميل شود.

