کاندیدای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها هستم

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، نجفقلی حبیبی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد رد صلاحیت وی در انتخابات مجلس هفتم سئوال کرد، گفت: تا کنون شورای نگهبان پاسخی در مورد علت رد صلاحیت بنده نداده است. بنده نیز رد صلاحیت خود را هیچگاه نپذیرفته ام ، چون به طور کامل مدافع نظام و قانون اساسی هستم.

این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در ادامه از شورای نگهبان خواست تا در رویه های خود در بررسی صلاحیت ها تجدید نظر کند و تصریح کرد: بنده همه شرایط نمایندگی را داشته و دارم و این شرایط نیز کماکان به قوت خود باقی است، وضعیت بنده نسبت به انقلاب اسلامی کاملا مشخص است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: بنده عضو شورای بازنگری قانون اساسی بودم و زمانی که در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدم ، عده ای متلک هایی به من گفتند که برایم سخت بود. رد صلاحیت من مثال آن خیاطی است که در کوزه افتاد.

حبیبی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در مورد اظهارات اخیر حداد عادل که گفته بود رد صلاحیت شدگان مجالس گذشته در انتخابات مجلس هشتم کاندیدا نشوند؛ جویا شد، گفت: ایشان نظر شخصی خود را گفته است. آقای حداد عادل مستنداتی ارائه نکرده و به صورت کلی اظهار نظر کرده است. بر اساس فرمایشات حضرت امام (ره) وضع فعلی اشخاص ملاک در بررسی صلاحیت ها است.