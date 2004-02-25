تيم هاي ملي فوتبال ايران و تركيه با يكديگر ديدار مي كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" بر اساس توافقات بعمل آمده در سفراخير جمعي از مسئولين فدراسيون فوتبال به تركيه و مذاكرات صورت گرفته مقرر شد تا در اولين گام در راستاي توسعه همكاري هاي دو كشور ، تيم هاي فوتبال ايران و تركيه اوايل سال آينده در مسابقه اي دوستانه با يكديگر ديدار كنند . طبق توافقات انجام شده زمان اين ديدار اواخر فروردين ماه و اوايل ارديبهشت تعيين شده است و در اين فاصله زماني تيم ملي فوتبال تركيه به ايران سفر خواهد كرد .

پيش از اين گفته مي شد تيم ملي فوتبال تركيه جهت شركت در تورنمنت جام ال. جي كه تابستان سال آينده برگزار خواهد شد به ايران سفر خواهد كرد كه مسئولين فدراسيون فوتبال اين كشوراعلام كردند به دليل درگيري باشگاههاي تركيه اي در ليگ حرفه اي اين كشور قادر نيستند در اين زمان به ايران سفر كنند .

همچنين بر اساس توافقات بعمل آمده قرار است تيم ملي فوتبال كشورمان نيز پيش از حضور در جام ملت هاي آسيا ديداري را در تركيه با تيم ملي اين كشور برگزار كند كه البته زمان دقيق اين ديدار هنوز مشخص نشده است .