شماره جدید فصلنامه "نقد و نظر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه مقاله ابتدایی این مجموعه مقالات به موضوع مهم و تأمل برانگیز معنای زندگی اختصاص یافته‌اند و دیگر مقالات این مجموعه، موضوعاتی همچون: زیبایى‏شناسى در فلسفه اسلامى ، بازشناسى عناصر فلسفه هنر برپایه حکمت صدرایى و همچنین مباحث مرتبط با علم کلام و الاهیات، را در بر می‌گیرند.

در مقاله «جریان شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر» با یک رویکرد تحلیلی به بررسی و تحلیل جریان های اندیشه دینی در جامعه ایران پرداخته شده است، در بخش معرفی کتاب نیز، کتاب «ماخذشناسی فلسفه غرب» به اجمالی معرفی شده است.

برخی از عناوین مقالات این فصلنامه عبارتند از: انسان در جست‏وجوى معناى نهایى، غزالى و تولستوى در جست‏وجوى معناى زندگى، تناسخ، زیبایى‏شناسى در فلسفه اسلامى، مکتب رنج (قرائت کرکگور از رنج در مسیحیت).

این جریده با صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‏ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏ و مدیر مسئولی محمدتقى سبحانى و سردبیری علیرضا آل بویه‏ منتشر می‌شود.