دبیر اجرایی جبهه متحد در انتخابات مجلس ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، شهاب الدین صدر سخنگو و دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان پس از ثبت نام در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات مجلس یکی از فرآیندهای مهم تصمیم گیری در کشور است و به عنوان یکی از قوای سه گانه در تصمیم گیری های کشور نقش موثری دارد.

وی افزود: همگی ما تلاش می کنیم تا مجلسی مناسب برای نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهیم.

صدر رای دادن و حضور در انتخابات را وظیفه سیاسی، مذهبی و ملی همه مردم دانست و ادامه داد: در فرآیند انتخابات نمایندگان از جناح های مختلف به رقابت سیاسی می پردازند و این نشان دهنده ارتقای شعور سیاسی مردم است.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان خاطر نشان کرد: فهرست نهایی جبهه متحد در زمان مقرر خود اعلام می شود و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

خبرنگاری در خصوص دغدغه برخی گروه ها درباره رد صلاحیت ها پرسید که وی پاسخ داد: یکی از مطالبات ما این است که دستگاه های مجری انتخابات و شورای نگهبان در چارچوب قانون وظایف خود را انجام دهند اما معمولا در آستانه انتخابات با یکسری از اظهار نظرها در خصوص سلامت انتخابات مواجه می شویم که قصد دارند انتخابات را در پرده ای از ابهام قرار دهند.

صدر همچنین گفت: جریانات سیاسی گاهی اوقات فضایی را ایجاد می کنند اما معتقدم انتخابات همیشه به بهترین شکل برگزار می شود و حتی زمانی که وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات یک نظر داشته اند اما معمولا منتخبین دارای خط فکری مخالف آنان بوده اند و انتخاب هم شده اند.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه انتخابات همیشه سالم برگزار شده است، دو آسیب را در این خصوص برشمرد و افزود: یک آسیب این است که ابهامات باعث می شود عده ای از مردم پای صندوق های رای حاضر نشوند و آسیب جدی تر این است که با اینگونه سخنان برای دشمنان انقلاب و نظام بهترین حربه درست می شود.

صدر تاکید کرد: باید مصالح سیاسی و منافع ملی کشور را همیشه مد نظر قرار دهیم و گروه های سیاسی خود باید تلاش کنند تا با ایجاد ارتباط مناسب با مردم باعث شوند که مردم آنان را انتخاب کنند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت: با وجود آنکه در آمریکا انتخابات مخدوش شد و در نهایت رای دادگستری آنان ملاک عمل برای انتخابات قرار گرفت اما در جریانات سیاسی به اینگونه اظهار نظرها که در کشورمان می شود هم نپرداختند.

وی تاکید کرد: ما نمی خواهیم مجلسی داشته باشیم که به جای دفاع از منافع ملی و حل مشکلات پاسخگوی القائات دشمنان باشد و یا مقابل نظام بایستد بلکه همه باید قانون را رعایت کنیم.

صدر در خصوص عملکرد مجلس هفتم نیز اظهار داشت: مجالس ما به طور کلی عملکردهای مثبت و منفی زیادی داشتند اما نقطه مثبت مجلس هفتم این بود که به مانند مجلس ششم به التهابات سیاسی دامن نزد و فضای آرامی را برمجلس و در جامعه ایجاد کرد و همین امر به آرامش سیاسی کشور کمک کرد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان افزود: مجلس هفتم تلاش کرد با مصوبات خود در مقابل دشمنان بایستد و همچنین استقلال خود را حفظ کند.

این فعال سیاسی ضمن تاکید بر تلاش مجلس هفتم برای استقلال از دولت گفت: اما مردم انتظار دارند مشکلاتشان به نحو موثرتری مرتفع گردد.

وی به سهمیه بندی بنزین اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بهتر است مشکلات سوخت برطرف شود و تسهیلات بیشتری برای مردم فراهم گردد ضمن اینکه سهمیه بندی و حفاظت از منابع انرژی هم کار درستی بود.

بنا بر این گزارش، غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین نیز عصر امروز با حضور در ستاد انتخابات کشور برای حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس هشتم شرکت کرد.

وی به خبرنگاران گفت که در لیست جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات آتی قرار دارد.

امیری خاطر نشان کرد: محمدرضا باهنر نیز احتمال دارد فردا برای حضور در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کند.