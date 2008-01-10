سرمربی ماشین سازی تبریز بر سر تمرینات این تیم بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نیکبخت، ظهر امروز با حضور در دفتر جواد شهلایی به طور رسمی سمت سرمربیگری تیم ماشین سازی تبریز را پذیرفت.

نیکبخت پس از جلسه مشترک با مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در رختکن تیم ماشین سازی تبریز حضور یافته و کارخود را دوباره از سر گرفت.

علی نیکبخت در جمع کادر فنی و بازیکنان گفت: من برای خداحافظی و اعلام پایان همکاری با تیم در دفتر شهلایی حضور یافته بودم که تحت تاثیر سخنان ورزش دوستانه وی قرار گرفتم و به رغم اینکه تمام امکانات زندگی خویش را به تهران منتقل کرده بودم با تمام توان از این پس در اختیار تیم و هیئت مدیره باشگاه خواهم بود تا روزهای طلایی تیم ماشین سازی تبریز آغاز شود.

شهلایی نیز دیگر دلیل پذیرفتن مسئولیت باشگاهداری تربیت ‌بدنی را کاستن از دغدغه‌های بازیکنان عنوان کرد و افزود: بازیکنان نباید به فکر مسائل مالی باشند و با استراحت و تمرینات مناسب در فکر پیروزی و کسب نتایج در خور تیم ماشین سازی با قدمت 40 سال باشند.

مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با بیان تلاش تربیت بدنی برای بهینه کردن وضع موجود در باشگاه ماشین ‌سازی اظهار داشت: تربیت بدنی از هیچ گونه تلاشی در رفع مشکلات باشگاه فروگذار نخواهد کرد و تربیت بدنی برای راه‌ اندازی تیم‌ های پایه در باشگاه ماشین ‌سازی برنامه‌هایی در دست اقدام دارد که می‌تواند در روند توسعه باشگاه موثر واقع شود ضمن اینکه به دلیل انحلال هیئت مدیره قبلی باشگاه، هیئت مدیره جدید تا پایان هفته جاری انتخاب خواهند شد.

باشگاه قدیمی ماشین ‌سازی تبریز به ‌دلیل مشکلات عدیده مالی طی سالیان اخیر همواره با بحران‌ای مختلفی روبرو شد و بارها تا مرز انحلال پیش رفته است. ادامه این مشکلات در فصل جدید مسابقات فوتبال دسته اول کشور منجر به کسب نتایج ضعیف و عدم حضور کادر فنی و برخی از بازیکنان در تمرینات تیم شد.

بازیکنان تیم ماشین سازی تبریز در آخرین اقدام برای نشان دادن اعتراض خود در بازی مقابل شهرداری تبریز حاضر نشدند که این موضوع مورد توجه مسئولان امر به مشکلات مالی این تیم شده و در نهایت اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی رسما اداره تیم ماشین سازی را بر عهده گرفت.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از سابقه ای 40 ساله در فوتبال کشور برخوردار است و تاکنون بازیکنان بزرگی به تیم ملی فوتبال معرفی کرده است.