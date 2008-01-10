حاجی زاده، رنگرز،تقوی وگودرزی در دور سوم پیکارها حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در اوزان 55، 66، 74، 84 و 96 کیلوگرم دقایقی پیش در سالن پیروزی شهر اصفهان به اتمام رسید که در مهم ترین دیدارها مهدی حاجی زاده، حسین رنگرز، مهدی تقوی و صادق گودرزی مقابل حریفان خود شکست خورده و از دور رقابت ها کنار رفتند.



بر اساس این گزارش، نتایج به دست آمده در دور سوم این 5 وزن به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم:‌ حسن مرادقلی از تهران 5-5 بر فرید دژم خو از آذربایجان شرقی پیروز شد و تقی داداشی 9-0 حسین رنگرز از مازندران را برد.

وزن 66 کیلوگرم: مهدی محرم پور از کرج 3-2 عباس رنجبر از مازندران را برد و حمید محمد نژاد از مازندران 2-0 مهدی تقوی از مازندران را شکست داد.

وزن 74 کیلوگرم: مجید محمدی 3-3 صادق گودرزی از همدان را برد و میثم مصطفی جوکار از همدان 9- 6 علی اصغر بذری از مازندران را مغلوب کرد.

وزن 84 کیلوگرم: محمدباقر عالی 2- 4 مهدی حاجی زاده از مازندران را برد و حامد تاتاری از خراسان رضوی 4-3 جمال میرزایی از همدان را شکست داد.

وزن 96 کیلوگرم:‌ امیرعباس مرادی گنجی از مازندران 2-0 آرش مردانی از لرستان را برد و سعید امیری از کرمانشاه 2-1 بر امین مردانی از لرستان پیروز شد.

در این مسابقات که به مدت یک روز در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار می‌شود،76 کشتی‌گیر از 16 استان حضور دارند.