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۲۰ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

انتخابی تیم ملی کشتی آزاد؛

حاجی زاده، رنگرز،تقوی وگودرزی در دور سوم پیکارها حذف شدند

حاجی زاده، رنگرز،تقوی وگودرزی در دور سوم پیکارها حذف شدند

مهدی حاجی زاده، حسین رنگرز، مهدی تقوی و صادق گودرزی در دور سوم پیکارها مقابل حریفانشان شکست خورده و از دور رقابت ها کنار رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در اوزان 55، 66، 74، 84 و 96 کیلوگرم دقایقی پیش در سالن پیروزی شهر اصفهان به اتمام رسید که در مهم ترین دیدارها مهدی حاجی زاده، حسین رنگرز، مهدی تقوی و صادق گودرزی مقابل حریفان خود شکست خورده و از دور رقابت ها کنار رفتند.


بر اساس این گزارش، نتایج به دست آمده در دور سوم این 5 وزن به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم:‌ حسن مرادقلی از تهران 5-5 بر فرید دژم خو از آذربایجان شرقی پیروز شد و تقی داداشی 9-0 حسین رنگرز از مازندران را برد.
وزن 66 کیلوگرم: مهدی محرم پور از کرج 3-2 عباس رنجبر از مازندران را برد و حمید محمد نژاد از مازندران 2-0 مهدی تقوی از مازندران را شکست داد.
 وزن 74 کیلوگرم: مجید محمدی 3-3 صادق گودرزی از همدان را برد و میثم مصطفی جوکار از همدان 9- 6 علی اصغر بذری از مازندران را مغلوب کرد.
 وزن 84 کیلوگرم: محمدباقر عالی 2- 4 مهدی حاجی زاده از مازندران را برد و حامد تاتاری از خراسان رضوی 4-3 جمال میرزایی از همدان را شکست داد.
 وزن 96 کیلوگرم:‌ امیرعباس مرادی گنجی از مازندران 2-0 آرش مردانی از لرستان را برد و سعید امیری از کرمانشاه 2-1 بر امین مردانی از لرستان پیروز شد.

در این مسابقات که به مدت یک روز در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار می‌شود،76 کشتی‌گیر از 16 استان حضور دارند.

کد مطلب 618970

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