هدف سفر بوش به خاورمیانه حمایت عملی از رژیم صهیونیستی است

دکتر الهام امین زاده ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف سفر خاورمیانه ای بوش با اشاره به شدت گرفتن ترورهای هوشمند اسرائیل علیه فعالان فلسطینی گفت: بوش با سفر به خاورمیانه ، عملا این ترورها و شیوه وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در سرکوب فلسطینی ها را مورد تایید قرار می دهد

وی ادامه داد بوش در این سفر با ایجاد یک جو رسانه ای - خبری و سیاسی خاص ، این جنایت ها را به محاق فراموشی می برد تا به خیال خود پروژه صلح بین اعراب و اسرائیل را پیش ببرد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: دلیل عمده منفور بودن آمریکا در خاورمیانه و تخریب روزافزون وجهه این کشور در افکار عمومی منطقه استانداردهای دوگانه این کشور در مورد مفاهیمی چون حقوق بشر است و بوش نمی تواند با سفر خاورمیانه ای خود تغییری در این روند ایجاد کند.

امین زاده تصریح کرد: هرچه قدر مداخلات آمریکا در امور خاورمیانه بیشتر شود؛ نفرت مردم این منطقه از آمریکا هم بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم با اشاره به موضوع گفتگوی رادیویی قایق های ایرانی با ناو آمریکایی در تنگه هرمز و جوسازی آمریکایی ها در این خصوص؛ تاکید کرد: این جوسازی رسانه ای و سیاسی کاملا با سفر بوش به خاورمیانه مرتبط است و آمریکایی ها می خواهند ایران را کشوری جنگ طلب و مخل امنیت منطقه معرفی کنند.

امین زاده تصریح کرد : رسانه های داخلی باید فعالیت مضاعفی در جهت خنثی کردن توطئه های جدید آمریکا در منطقه داشته باشند.