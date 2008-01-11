  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

عضو کمیسیون امنیت ملی:

هدف سفر بوش به خاورمیانه حمایت عملی از رژیم صهیونیستی است

هدف سفر بوش به خاورمیانه حمایت عملی از رژیم صهیونیستی است

الهام امین زاده گفت: هدف اصلی سفر بوش به خاورمیانه حمایت عملی از رژیم صهیونیستی است .

دکتر الهام امین زاده ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف سفر خاورمیانه ای بوش با اشاره به شدت گرفتن ترورهای هوشمند اسرائیل علیه فعالان فلسطینی گفت: بوش با سفر به خاورمیانه ، عملا این ترورها و شیوه وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در سرکوب فلسطینی ها را مورد تایید قرار می دهد

وی ادامه داد بوش در این سفر با ایجاد یک جو رسانه ای - خبری و سیاسی خاص ، این جنایت ها را به محاق فراموشی می برد تا به خیال خود پروژه صلح بین اعراب و اسرائیل را پیش ببرد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: دلیل عمده منفور بودن آمریکا در خاورمیانه و تخریب روزافزون وجهه این کشور در افکار عمومی منطقه  استانداردهای دوگانه این کشور در مورد مفاهیمی چون حقوق بشر است و بوش نمی تواند با سفر خاورمیانه ای خود تغییری در این روند ایجاد کند.

امین زاده تصریح کرد: هرچه قدر مداخلات آمریکا در امور خاورمیانه بیشتر شود؛ نفرت مردم این منطقه از آمریکا هم بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم با اشاره به موضوع گفتگوی رادیویی قایق های ایرانی با ناو آمریکایی در تنگه هرمز و جوسازی  آمریکایی ها در این خصوص؛ تاکید کرد: این جوسازی رسانه ای و سیاسی کاملا با سفر بوش به خاورمیانه مرتبط است و آمریکایی ها می خواهند ایران را کشوری جنگ طلب و مخل امنیت منطقه معرفی کنند.

امین زاده تصریح کرد : رسانه های داخلی باید فعالیت مضاعفی در جهت خنثی کردن توطئه های جدید آمریکا در منطقه داشته باشند.

کد مطلب 618985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها