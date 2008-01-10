فینالیست های اوزان هفتگانه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه مرحله ازرقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بین 76 کشتی گیرشرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد تا ظهر امروز برگزار شد و در نهایت 14 کشتی گیر جواز حضور در فینال اوزان هفتگانه را بدست آوردند.
بر اساس این گزارش، فینالیستهای اوزان 55، 60 ,66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم که عصر امروز به مصاف هم خواهند رفت به شرح زیر هستند:
55 کیلوگرم:
تقی داداشی از مازندران با حسن مرادقلی از تهران
60 کیلوگرم:
سعید احمدی از مازندران با محسن آقاجانی از تهران
66 کیلوگرم:
مهدی محرم پور از کرج با حمید محمدنژاد از مازندران
74 کیلوگرم:
مجید محمدی از مازندران با میثم مصطفی جوکار از همدان
84 کیلوگرم:
محمدباقر عالی از مازندران با حامد تاتاری از خراسان رضوی
96 کیلوگرم:
امیرعباس مرادی گنجی از مازندران با سعید امیری از کرمانشاه
120 کیلوگرم:
محمد رضا آذر شکیب از کرج با امید گل محمدزاده از تهران
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