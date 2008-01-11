سرگردانی مردم ارومیه در جایگاه های توزیع سوخت/ مسئولان پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در حال حاضر بروز این پدیده و ورود دلالان به عرصه توزیع سوخت در کنار بحران بی گازی، مسئولان متعهد استان را با مشکلات و نگرانی هایی از جمله عدم کنترل عرضه خارج از شبکه مواد سوختی و ادامه کمبود فرآورده های نفتی در روزهای آتی مواجه کرده است.

اکنون مردم شهرهای این استان به خصوص ارومیه در کنار قطعی گاز، برای تامین سایر فرآورده های سوختی نیز با مشکل مواجه شده اند.

افت شدید دمای هوا و بروز یخبندان بی سابقه در شهرهای استان آذربایجان غربی طی هفته جاری، ضمن قطعی گاز در اکثر مناطق، زندگی روزمره و عادی اهالی این خطه از کشور را مختل و با بحران مواجه کرده است.

کاهش غیرمنتظره دمای هوا طی چند روز اخیر که در برخی مناطق به ۲۴‬درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده، موجب غافلگیر شدن مردم این مناطق شده است.

تعطیلی پنج روزه مدارس و یک روزه ادارات، تاخیر در شروع کار ساعات ادارات و مراکز آموزشی، تعویق امتحانات نهایی کلیه مدارس و دانشگاه ها در هفته جاری، گران شدن نان و وسایل گرمایشی و حمل ونقل مواد سوختی، خانه نشین شدن و افزایش سرماخوردگی در اکثر شهرهای استان آذربایجان غربی، تنها گوشه ای از مشکلات مردم این منطقه در اثر بروز بحران بی گازی است.

خبرنگار مهر پس از تلاش بسیار موفق به گفتگو با مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی شد. وی نیز در خصوص ورود دلالان به عرصه توزیع سوخت، ضمن تایید موضوع استفاده و فروش مواد سوختی توسط افراد سودجو در روزهای اخیر اظهار داشت: متاسفانه در پی بروز مشکل قطعی گاز و توزیع فرآورده های نفت سفید و نفت گاز در شهرهای استان، عده ای سودجو که با مشکل قطعی گاز مواجه نیستند در چهار روز گذشته اقدام به مراجعه به جایگاه ها و نمایندگیهای فروش مواد سوختی کرده اند و ضمن تهیه این مواد، آن را به قیمت گزاف در بازار سیاه به مردم می فروشند.

علی اصغر توفیقی با بیان اینکه شرط ارائه مواد سوختی در دست داشتن کارت اشتراک یا قبض گاز شهری توسط مردم است، عنوان کرد: به دلیل ازدحام مردم در جایگاه ها، امکان کنترل برای ماموران شرکت نفت وجود ندارد از این رو عده ای بدون اینکه به مواد سوختی نیاز داشته باشند اقدام به خرید و فروش آن می کنند.

وی با اعلام اینکه این مشکل در شهرستان ارومیه به دلیل مرکزیت استان حادتر از سایر شهرهای استان است، افزود: بیشتر افراد سودجو از اهالی روستاهایی هستند که از نعمت گاز بهره مند نیستند.

توفیقی با اشاره به وجود صفهای طویل توسط این افراد در جایگاه ها بیان داشت: این امر موجب شده است ماموران شرکت نفت از ارائه خدمات به افرادی که واقعا نیازمند هستند، باز بمانند و کار توزیع سوخت بین مردم با اختلال مواجه شود.

این مسئول عدم برنامه ریزی اصولی توسط مدیریت استان وغیرقابل پیش بینی بودن بحران بی گازی و وجود قطعی گاز در تمامی مناطق شهرهای استان را از عمده دلایل بروز این مشکل برشمرد.وی در ادامه خواستار توجه مسئولان و برخورد با متخلفان در این زمینه شد.

عدم مدیریت اصولی مدیریت استان و غیرقابل پیش بینی بودن بحران بی گازی در حالی از سوی مسئولان مطرح می شود که هر سال قبل از وقوع فصل سرما جلسات متعدد مقابله با بحران در استان تشکیل می شود و قطعی گاز نیز در طول سالهای گذشته بی سابقه نبوده است پس انتظار می رفت برنامه ریزیها از حالت کلیشه و شعار خارج و هم اکنون که مردم نیازمند یاری مسئولان هستند به عرصه عمل برسد.

به هر ترتیب هم اکنون جایگاه های عرضه نفت سفید و گازوئیل مملو از جمعیت است و مردم در هوای سرد 24 درجه زیر صفر در صفهای طولانی برای تهیه گاز به سر می برند که گرانی قیمت سوخت مضاف بر سرما برای مردم غیرقابل تحمل است.

اکنون تقاضا برای تهیه البسه، وسایل گرمایشی و سایر اقلام اساسی در شهرهای استان افزایش یافته و موجب رونق بازار این کالا ها به قیمت چند برابر شده است.در کنار مشکل فروش خارج از شبکه مواد سوختی، گران شدن قیمت نان و کمبود این کالای ضروری و اساسی از دیگر دغدغه های مردم و مسئولان استانی به شمار می رود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی نیز در این باره از برخورد با 30 نانوایی آزاد پز در استان به علت گران فروشی طی چهار روز گذشته خبر داد و گفت: خوشبخاته تمامی نانوایی های گاز سوز فعال در استان از سیستم دوگانه سوز استفاده می کنند و در پی قطعی گاز پس از تشکیل کمیته مشترک با شرکت پخش فرآروده های نفتی، سوخت گازوئیل این نانوایی ها تامین و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

جعفر صادق اسکندری با بیان اینکه مشکل کمبود و گرانی نان به خوبی توسط مسئولان ذیربط کنترل شده است، عنوان کرد: در حال حاضر مشکلی که با آن مواجه هستیم گران شدن هزینه های حمل مواد سوختی توسط خودورهای حمل و نقل سوخت در اکثر شهرهای استان است که در این زمینه مردم می توانند در صورت بروز مشکل آن را با شماره تلفن 124 سازمان بازرگانی مطرح کنند.

وی نرخ مصوب حمل و نقل مواد سوختی از جمله نفت گاز را 33 ریال به ازای هر لیتر و 10 ریال به ازای هر لیتر نفت سفید عنوان کرد.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود، عرضه گالن ها و وسایل حمل مواد سوختی با قیمت گزاف توسط برخی اصناف را از دیگر مواردی ذکر کرد که با بروز بحران بی گازی در استان پدید آمده است.وی ادامه داد: در برخی از مناطق شاهد هستیم گالن های 20 لیتری که قیمت اصلی آنها 7500 ریال است تا 20 هزار ریال نیز به فروش می رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای رفع این گونه مشکلات مردم می توانند برای تهیه نیازهای خود به وسایط حمل و نقل مواد سوختی از طریق اتحادیه های صنفی با قیمت مصوب اقدام کنند.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه آذربایجان غربی نیز در این باره اظهار داشت: هم اکنون گاز تمامی شهرهای استان از 50 تا 70 درصد با قطعی مواجه است.

نادر قاضی پور پاسخگویی به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص سایر اقدامات این ستاد در هنگام بروز بحرانهای صورت گرفته برای مردم را به زمان دیگری موکول کرد.

همچنین مدیر شرکت گاز استان نیز با امتناع از گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بحران قطعی گاز در شهرهای استان جوابگویی به سئوالات این خبرنگار را به ستاد خبری استانداری آذربایجان غربی ارجاع داد.

در ادامه پیگیری خبرنگار مهر برای جوابگویی به سئوالات وضعیت قطعی گاز استان و مشکلات مردم، مسئولان ستاد خبری استانداری نیز از اطلاعات در این زمینه اظهار بی اطلاعی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه هم اکنون قطعی گاز در اکثر مناطق شهرهای استان ادامه دارد و مردم با مشکلات زیادی مواجه شده اند ولی مسئولان مربوطه در استان پاسخگوی نیازهای مردم همچنین خبرنگاران نیستند و در جواب پیگیری های خبرنگاران، بروز این پدیده را مشکل کشوری اعلام و پاسخگویی به آن را به زمان دیگری موکول می کنند.

ذکر این نکته ضروری است که مردم اهالی این منطقه از کشور، برای پیگیری نیازهای ضروری و اساسی خود سردرگم هستند زیرا هر ارگان کار آنها را به ارگان دیگری مربوط می داند.

جالب اینجاست که تعدادی از مسئولان پاسخگو نیز علاوه بر تایید موقعیت بحرانی، راهکارهایی ارائه می دهند که در عمل دستیابی به آنها غیرممکن است اما امید می رود مسئولان کلان کشور فکری هم به حال مردم خطه آذربایجان کنند زیرا به گفته مدیرکل اداره هواشناسی آذربایجان غربی از شنبه هفته آینده نیز شاهد بارش مجدد برف و افت دمای هوا در اکثر شهرهای استان خواهیم بود که این امر، رسیدگی و توجه به بحران بی گاز در استان را ضروری می کند.