قدرداني دبيركل سازمان ملل متحد از بليكس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ، با گذشت دو ماه از خاتمه جنگ عراق هانس بليكس رئيس هئيت بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد پس از سه سال انجام وظيفه در اين سمت و حضور در عراق استعفاي خودرا در 30 ژوئن اعلام مي كند.

اين خبر موجبات تعجب كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد را فراهم كرد،گرچه وي نيز به پاس خدمات ارزشمند بليكس از زحمات او كه پيش اززمان جنگ در عراق حضور داشت قدرداني كرد .

هانس بليكس گفته بود كه پس از سه ماه بازرسي در عراق هيچگونه سلاح اتمي ، بيولوژي و شيميايي پيدا نشده است و اين در حالي است كه آمريكا معتقداست كه هنوز درباره وجود سلاحهاي اتمي در عراق ابهاماتي وجود دارد .

درعين حال جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس اظهارات هانس بليكس را مورد انتقاد قرار دادند ، زيرا آنها دلايل حمله به عراق را داشتن سلاحهاي كشتار جمعي عراق اعلام كرده بودند .