میرلوحی و امانی داوطلب نمایندگی مجلس شدند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، سید محمود میرلوحی در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه اصلاح طلبان به شعار اعتدال در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی از 5 الف در بحث اعتدال گرایی نام برد و گفت : الف اسلام، الف ایرانی بودن، الف آرمانهای امام، الف آبادانی کشور و الف اعتدال 5 الفی است که بنده همواره سعی کرده ام در این 5 شاخصه حرکت کنم.

بر اساس این گزارش شهربانو امانی عضو شورای سیاستگذاری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز پس از ثبت نام در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به عنوان یکی از کاندیداهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در حوزه انتخابیه تهران است، در مورد برنامه اصلاح طلبان در مجلس هشتم گفت: پیش نویس این برنامه آماده شده و به زودی اعلام می شود، این برنامه با توجه به شرایط کشور در همه حوزه ها تدوین شده است.