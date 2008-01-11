به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در این فیلم جیسن بر، آماندا بروکس و رابرت فورستر نقش‌آفرینی کرده‌اند و داستان آن درباره دو ارتش به رهبری اژدهاست که نبرد بین خود را به لس آنجلس می‌کشانند.





پوستر فیلم "جنگ‌های اژدهایی"

مجموع فروش فیلم‌ها در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال 2006 حدود 5/5 درصد کاهش داشت. این نخستین کاهش مجموع فروش در این کشور در یک دهه اخیر است. با این حال سال 2007 حدود 157 میلیون بلیت معادل بیش از میلیارد دلار در کره جنوبی فروخته شد که به لحاظ رکورد فروش بلیت رده دوم را در تاریخ سینمای این کشور دارد.

میزان فروش بلیت فیلم‌های کره‌ای با 7/25 درصد کاهش نسبت به سال قبل به حدود 80 میلیون رسید. سهم فیلم‌های داخلی از بازار حدود 8/50 درصد بود که پائین‌ترین میزان از سال 2002 به این طرف و بسیار کمتر از سال 2006 است که سهم فیلم‌های کره‌ای از بازار فروش 7/64 درصد بود.

در عین حال تعداد بلیت‌های فروخته شده فیلم‌های صادراتی با 4/31 درصد افزایش به حدود 77 میلیون رسید. 10 فیلم کره‌ای و 11 فیلم صادراتی مرز فروش دو میلیون قطعه بلیت را پست سر گذاشتند که قابل مقایسه با 16 و 9 فیلم سال 2006 است.

فیلم‌های "18 مه" و "ترانسفورماتورها" با 50 میلیون دلار، "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" و "اسپایدرمن 3" با 34 میلیون دلار، "هری پاتر و محفل ققنوس" با 25 میلیون دلار، "جان سخت 4" با 23 میلیون دلار، "صدای قاتل" با 22 میلیون دلار، "آشپز بزرگ" با 21 میلیون دلار و "300" با 20 میلیون دلار به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم جدول فروش ایستادند.