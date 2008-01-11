دیدار وزیر صنایع و معادن با سفرای ایران در کشورهای آمریکا لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن، مهندس علی اکبر محرابیان در این دیدار با تاکید بر پرهیز ازدیدگاه مبتنی برصرفا سودآوری درتوسعه روابط اقتصادی با دیگرکشورها تصریح کرد: نگاه صرفا سودآوری اقتصادی در برقراری روابط با دیگر کشورها موجب برقراری روابط مقطعی و ناپایدار می شود.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از فعالیت ها و روابط اقتصادی فارغ از این دیدگاه علاوه بر سودآوری در ادامه به توسعه روابط سیاسی نیز منجر خواهد شد.

مهندس محرابیان در ادامه از روابط صنعتی گسترده تهران وکاراکاس یاد کرد و افزود: وزارت صنایع و معادن طی دو سال وزارت دکتر طهماسبی، در حوزه ونزوئلا بسیار فعال و رضایت بخش عمل کرده است وهمه شرکت های صنعتی که وارد بازار این کشور می شوند مورد تائید وزارت صنایع و معادن و جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی همچنین تلاش سفیران جمهوری اسلامی ایران در کشورهای نامبرده را به منظور برنامه ریزی مناسب برای شرکت هایی که وارد عرصه فعالیت صنعتی آمریکای لاتین می شوند، خواستار شد.

معاون اقتصادی وامور بین الملل وزیر صنایع و معادن نیز حضور حوزه صنعت و معدن در منطقه آمریکای لاتین را در طول دوره نهم چشمگیر و موفق دانست و گفت : 196 سند یادداشت همکاری در این حوزه داریم که 80 درصد آنها در دو سال گذشته به امضا رسیده است.

دکتر شاطر زاده افزود: در این مدت در کوبا 10 برابر توسعه پروژه صنعتی داشته ایم. در بولیوی برنامه همکاری کوتاه مدت و بلند مدت 2 و 5 ساله به تفاهم رسانده ایم و در برزیل، شیلی و مکزیک نیز که پیشرفت صنعتی خوبی داشته اند برنامه همکاری وسیعی داریم که دعوت به سرمایه گذاری مشترک با آنها تبیین شده است.

گفتنی است در این نشست معاون اقتصادی و همچنین مدیر کل آمریکای لاتین وزارت امور خارجه، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کوبا، اروگوئه، کلمبیا، مکزیک و برزیل، کاردار ایران در نیکاراگوئه و نمایندگان ایران در اکوادور و بولیوی و نیز روسای بانک صنعت و معدن، موسسه استاندارد،سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برنامه ها و مسائل حوزه خود را تشریح کردند.