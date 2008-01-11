کمیته انضباطی باید جرایم سنگین تری برای سپاهان در نظر می گرفت

کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ داده در زمان برگزاری دیدار سپاهان - پرسپولیس گفت: در این بازی ترقه ای پرتاب شده که منجر به آسیب دیدگی شدید یک سرباز نیروی انتظامی شده است. این عمل در ورزشگاه خانگی سپاهان و از سوی هواداران منتسب به این تیم انجام شده که بر اساس نظریه "تقصیر"کمیته انضباطی تیم میزبان (که سپاهان اصفهان است) را مقصر دانسته است.

شکرریز در پاسخ به این سوال که چرا باشگاه سپاهان در خصوص حوادث بازی یاد شده مقصر دانسته شده، گفت: باشگاه سپاهان یک باشگاه "فرهنگی - ورزشی" است که پیش از نام "ورزشی" واژه "فرهنگی" را یدک می کشد. با توجه به اتفاقی که در جریان بازی فوق رقم خورده است، آنچه مشخص است باشگاه سپاهان توجه لازم را درقبال مسائل "فرهنگی" مبذول نداشته است.

این کارشناس حقوقی با اذعان به اینکه بر امر برگزاری مسابقات نظارت کافی صورت نمی پذیرد، تاکید کرد که رای کمیته انضباطی در محرومیت و جریمه باشگاه سپاهان اندک بوده است.

وی همچنین افزود: باید دید آیا این مجازات می تواند برای باشگاه سپاهان و دیگر باشگاه های کشورمان بازدارنده باشد و دیگر چنین مسائلی را در ورزشگاه ها شاهد نباشیم؟ به همین خاطر بهتر بود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علاوه بر تعیین مجازات اصلی برای باشگاه سپاهان، مجازاتی تکمیلی نیز برای این باشگاه در نظر می گرفت.

وی در ادامه با اشاره به مجازات تکمیلی برای باشگاه سپاهان گفت: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید باشگاه سپاهان را موظف می کرد که با توجه به نام "فرهنگی" که بر خود نهاده است، کلاس هایی فرهنگی را برای تعلیم کادر باشگاه و هواداران خود دایر کند تا آنها نسبت به ناهنجاری های که جو ورزشگاه ها را مسموم می کند آگاه شوند.

شکرریز همچنین خاطر نشان کرد: در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال قید نشده که چه عملی تخلف محسوب می شود. در این زمینه صرفا کمیته انضباطی است که تشخیص می دهد چه عملی تخلف و چه فردی متخلف است.

وی با تاکید بر اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای محرومیت باشگاه سپاهان کاملا قانونی عمل کرده است، افزود: این اعمال رای برای اساس ماده بندهای "و"، "ه" و "ی" ماده 32 آیین نامه انضباطی کاملا منطبق بر قانون است که می توانست موارد محرومیتی بیش از این را شامل شود.

این کارشناس حقوقی در خصوص رای صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در قبال باشگاه پرسپولیس، گفت: باید دید در گزارش ناظر یا داور بازی و یا نماینده نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه، تماشاگران پرسپولیس هم متخلف دانسته شده اند که اگر چنین باشد کمیته انضباطی می تواند در خصوص این باشگاه نیز اعمال رای کند.

وی همچنین تاکید کرد که رای صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید از فرجه آغاز مسابقات سپاهان در لیگ برتر به اجرا در آید.

شکرریز در ادامه با اذعان به اینکه در فوتبال ما تا زمانی که اتفاقی رخ ندهد کسی به دنبال چاره نیست، یاد آور شد: سال 1377 نمونه چنین حادثه ای را در ورزشگاه حافظیه شیراز در زمان برگزاری بازی فجرسپاسی شیراز - استقلال تهران شاهد بودیم که کمیته انضباطی برخورد لازم را با باشگاه استقلال که متخلف دانسته شده بود صورت نداد که اگر چنین کاری صورت می گرفت امروز این حادثه رقم نمی خورد.