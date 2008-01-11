تشریح جزئیات بومی گزینی در 8 رشته علوم پزشکی / سلب اعتبار آموزش مامایی از 17 واحد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی در نشست خبری با تشریح جزئیات بومی گزینی در 8 رشته علوم پزشکی در کشور افزود: این طرح برای نخستین بار در سطح 8 رشته پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها و فوریت های پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار می شود.

معاون وزیر بهداشت دلیل انتخاب این رشته ها را وجود این رشته ها در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بالا بودن میزان ظرفیت این رشته - محل ها برشمرد و گفت: فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل داوطلبان در استان محل اقامت خود، کاستن از مشکلات فرهنگی، کاهش مشکلات و محدودیت های خوابگاهی و ایجاد شانس برای ورود دیپلمه های هر استان به این رشته از جمله اهداف طرح بومی گزینی در این رشته ها است.

وی افزود: برای این طرح میزان دیپلمه های هر استان برآورد می شوند و سپس به نسبت ظرفیت پذیرش دانشجو در آن سال تحصیلی یک میانگین بدست می آید و در واقع این طریق با تعیین میانگین کشوری پذیرش، سهمیه عادلانه ظرفیت هر استان در این رشته ها در مقایسه با تعداد دیپلمه های هر استان برآورد می شود. این طرح در سال تحصیلی آینده اعمال می شود و به سازمان سنجش آموزش کشور نیز اطلاع داده شده است.

بازنگری آئین نامه آموزشی نحوه معادل سازی فعالیتهای اعضای هیئت علمی

عین اللهی با اشاره به عملکرد شورای عالی برنامه ریزی، اتمام برنامه های در دست بررسی این شورا را به عنوان یکی از دستاوردهای به روز شدن فعالیت شورا برشمرد و گفت: بازنگری آئین نامه آموزشی نحوه معادل سازی فعالیت های اعضای هیئت علمی، بازنگری آئین نامه مقطع دکتری تخصصی و تدوین آئین نامه آموزش از راه دور از جمله مهمترین برنامه های این شورا بود.

تفویض اختیار آموزش مداوم به دانشگاههای علوم پزشکی

وی با اشاره به تفویض اختیار آموزش مداوم به دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرد: صدور مجوز، برگزاری سمینار و دوره های آموزشی و تعیین امتیاز به دانشگاهها تفویض اختیار شده است و در صورت برگزاری دوره هایی که نیاز منطقه را برآورد کند، امتیاز دو برابر بر اساس ضریب نیاز به دوره اعطا می شود و در صورتیکه مباحث کم اهمیت تر در دوره گنجانده شود، نیم امتیاز به دوره آموزشی اختصاص می یابد.

ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای هیئت علمی

معاون وزیر بهداشت از ایجاد مرکز امور هیئت علمی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات معاونت آموزشی طی 8 ماه اخیر نام برد و گفت: این مرکز با ادغام اداراتی از جمله رفاه، جذب و گزینش، هیئت ممیزه مرکزی و ارتقاء و ... توانست در بازنگری قوانین مرتبط با هیئت علمی به طور جدی فعالیت کند و در این راستا نیز ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و بازنگری آئین نامه ارتقاء اساتید از جمله فعالیت های انجام شده در این بخش است.

سلب اعتبار 17 بخش آموزش مامایی دانشگاه آزاد از سوی وزارت بهداشت

معاون آموزشی وزارت بهداشت از سلب اعتبار 17 بخش آموزشی مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این 17 بخش آموزشی به دلیل عدم رعایت شاخصهای آموزش پزشکی به دستور وزیر بهداشت سلب اعتبار شده اند. بررسی این واحدهای آموزشی در مدت یکساله از سوی وزارت بهداشت انجام گرفته است.

ارزشیابی بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت

وی به ارزشیابی بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت و گروههای آموزشی و بخش های بالینی این بیمارستانها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر گروههای ارزشیابی در حال تکمیل مراحل ارزشیابی این بیمارستانها و بخشهای مختلف آنها هستند و پس از نهایی شدن آن بخشهای آموزشی که از آنها سلب اعتبار شده است اعلام می شوند.

عین اللهی افزود: با این ارزشیابی بخشهای آموزشی که در آموزش پزشکی عمومی به خوبی عمل نکرده باشند، سلب اعتبار آموزشی می شوند و ارتقاء اعضای هیئت علمی حاضر در آن بخشها نیز متوقف می شود.

بازنگری برنامه پایه آموزش پزشکی عمومی

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: برنامه پایه آموزش پزشکی عمومی به طور کلی بازنگری شده است و پس از برگزاری جلسه نهایی کمیته بازنگری به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

وی از تشکیل بانک اطلاعاتی دانشکده های پزشکی کشور خبر داد و گفت: این بانک علاوه بر تکمیل اطلاعات پایه دانشکده، یکی از ابزار ارزشیابی بیرونی دانشکده ها در برنامه پزشکی عمومی است.

رشد 47 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی

عین اللهی از رشد 47 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش در دوره پیش 195 نفر بود که این تعداد در این دوره که آزمون مرحله دوم آن را در پیش داریم به 286 نفر افزایش یافته است. البته این ظرفیت با احتساب ظرفیت پذیرش مازاد در دانشگاههای علوم پزشکی به 80 درصد افزایش می یابد.

طرح استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از ایجاد طرح استاد مشاور برای تقویت بنیه تحصیلی و آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد و گفت: کلاسهای آمادگی دستیاری و دکتری تخصصی علوم پایه به صورت ویژه برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در جهت تقویت بنیه علمی و توانمندسازی آنها برگزار می شود و اساتید مشاور برای این گروه از دانشجویان تعیین شده است.

واگذاری 50 پروژه ملی از سوی وزارت بهداشت به انجمنهای علمی

عین اللهی اضافه کرد: 50 پروژه ملی از سوی وزارت بهداشت در مقوله های آموزشی، پژوهشی و سلامت به انجمنهای علمی واگذار شده که این انجمنها آن را در قالب پروژه به انجام می رسانند و در راستای تعریف رسالت مشارکت دادن انجمنها انجام گرفته است.

افتتاح دفتر همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی آموزش پزشکی

وی از برگزاری اجلاس بعدی انجمن های علمی گروه پزشکی در جزیره کیش و با هدف تشویق برگزاری کنگره های بین المللی این انجمنها در استفاده از فضای مناطق آزاد تجاری کشور برای ورود راحت تر اساتید و دانشمندان و همچنین تبدیل این مناطق به دریچه های ورود علم به کشور خبر داد و گفت: مرکز تبادل افکار و نشستهای علمی به همراه دفتر همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی آموزش پزشکی وزارت بهداشت به مسئولیت دکتر سیدحمید جمال الدینی به زودی افتتاح می شود و زمینه حضور مناسب انجمنهای علمی را ایجاد می کند.

کاهش 30 درصدی میزان تقاضا برای ادامه تحصیل در خارج از کشور در علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ساماندهی نحوه ورود دانشجویان به واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی، یادآور شد: با امکان پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در واحدهای بین المللی علوم پزشکی، 30 درصد از میزان تقاضا برای ادامه تحصیل در خارج از کشور کاسته شده است.

وی از ایجاد تسهیلات برای انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به واحدهای بین المللی خبر داد و گفت: این دانشجویان در صورتیکه دو ترم در دانشگاههای خارج از کشور باشند می توانند وارد واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی شوند.

برگزار نشدن دوره تکمیلی برای فارغ التحصیلان خارج از کشور

عین اللهی با اشاره به ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان خارج از کشور از ابتدای سال 2008 خاطرنشان کرد: دوره تکمیلی برای فارغ التحصیلان خارج از کشور دیگر از این پس برگزار نمی شود و مدارک یا قبول می شود یا غیر قابل قبول شناخته می شود بنابراین در صورتیکه فردی در ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور غیر قابل قبول شناخته شود تنها با مدرکی که پیش از تحصیل در خارج داشته اند مورد پذیرش قرار می گیرند.

وی افزود: در واقع فردی که با مدرک پزشکی عمومی به خارج از کشور می رود در صورت غیر قابل قبول شناخته شدن مدرک تحصیلی که در خارج از کشور کسب کرده است تنها با مدرک پزشکی عمومی می تواند در داخل کشور به فعالیت درمانی بپردازد.