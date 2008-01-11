برتری تیم بسکتبال تراکتور سازی مقابل راه آهن تهران در هفته آخر مسابقات دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته در سالن آزادی سنندج، تیم تراکتور سازی کردستان در هفته آخر از دور برگشت مسابقات بسکتبال باشگاه های کشور مقابل تیم راه آهن تهران به برتری رسید.

در این بازی بسیار حساس و تماشایی که به وقت اضافه نیز کشیده شد، تیم تراکتور سازی کردستان با نتیجه 101 بر 95 تیم قدر راه آهن تهران را شکست داد.

تیم تراکتور سازی که با حمایت گسترده تماشاگران پر شمار سنندجی در این بازی حاضر شده بود در کوارتز اول، بازی را بسیار خوب آغاز کرد اما با تعویض های مربی تیم راه آهن در کوارتر دوم بازی به تعادل کشیده شد و دو تیم در پایان وقت قانونی بازی به نتیجه مساوی 81 بر 81 رسیدند.

در وقت اضافه اول نیز نتیجه بازی 90 بر 90 بود اما حمایت بی دریغ تماشاگران سنندجی در بازی تیم تهرانی تاثیر گذاشت و در پایان وقت اضافه دوم، تیم تراکتور سازی کردستان با نتیجه 101 بر 95 تیم بسیار خوب راه آهن را از پیش روی برداشت.

در پایان این مسابقات تیم راه آهن به عنوان تیم اول و تیم تراکتور سازی کردستان نیز در رتبه چهارم گروه اول مسابقات دسته اول باشگاه های کشور جای گرفت.

از هفته آینده مسابقات حذفی آغاز می شود که تیم تراکتور سازی کردستان باید به مصاف تیم پنجم گروه دوم برود.