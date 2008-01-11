کردستان یکی از قطب های بسکتبال کشور است

نماینده فدراسیون بسکتبال و ناظر بازی تراکتور سازی و راه آهن تهران بعد از پایان مسابقه دو تیم در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از گذشته تاکنون نیز بازیکنان بسیار خوبی از این استان در تیم های مطرح باشگاهی کشور و حتی تیم ملی حضور داشته اند و در واقع می توان استان کردستان را یکی از قطب های بسکتبال کشور دانست.

متین افزود: سرمایه گذاری بخش های خصوصی و حمایت مسئولان استان از ورزشکاران رشته بسکتبال باعث می شود که در آینده ای نزدیک از بسکتبال این استان خبرهای بسیار خوبی شنیده شود.

نماینده فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیشکسوتان و بازیکنان بسیار خوبی در استان وجود دارند که نیاز است مسئولان تربیت بدنی استان ضمن جمع آوری این استعدادهای درخشان، باعث روند رو به رشد بسکتبال در استان شوند.

وی در مورد تیم تراکتور سازی کردستان نیز عنوان کرد: همه مردم استان باید قدردان مدیران شرکت تراکتور سازی کردستان به ویژه مدیرعامل آن آقای امراه نژاد باشند که با حمایت بی دریغ خود باعث شده تا امروز نزدیک به سه هزار جوان در این سالن حاضر شده و به تشویق تیم محبوب خود بپردازند.

نماینده فدارسیون بسکتبال کشور بازی شب گذشته دو تیم را بهترین بازی بسکتبال باشگاه های کشور دانست و اظهار داشت: دو تیم بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و با این بازی، جزو شانس های اول صعود به سوپر لیگ کشور به حساب می آیند.

متین در مورد حضور این تعداد تماشاگر در سالن آزادی سنندج گفت: تماشاگران سنندجی فهیم و با صعه صدر فقط تیم تراکتور سازی را تشویق کردند و خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در بازی به وجود نیامد.