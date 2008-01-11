اصرار به اجرای شیوه فعلی طرح پزشک خانواده اشتباه است

محمد شریفی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، نیاز به ایجاد طرح پزشک خانواده را، بیشتر ورود به سطح اول (پیشگیری) سلامت و تقویت آن عنوان کرد و افزود: متاسفانه تا کنون در ایران پرداختن به این مقوله بسیار ضعیف بوده و بیشترین بودجه های بهداشت و درمان کشور صرف سطح دوم (درمان) می شود.

وی گفت: در حالی که هر سال میلیاردها تومان صرف خرید تجهیزات پزشکی (فقط به منظور تشخیص) می شود و از سوی دیگر شاهد توسعه روزافزون مراکز درمانی و همچنین تربیت نیروهای متخصص و فوق تخصص در کشور هستیم، ولی همچنان در سطح اول سلامت دچار مشکل هستیم.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ایران، تصریح کرد: سرمایه های کشور در حالی در بخش درمان بیماری ها هدر می رود که می توان با کمترین سرمایه گذاری در سطح اول، از صرف هزینه های هنگفت و چند میلیاردی جلوگیری کرد.

شریفی مقدم، به روش اجرای طرح پزشک خانواده و موفقیت های حاصل از آن در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: با اصلاح رژیم غذایی و توصیه به تحرک و ارائه برنامه هایی که بتواند مردم را به حرکت و انجام ورزش سوق دهد که در نهایت منجر به تغییر سبک زندگی مردم شود، می توان از بروز بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای قلبی و عروقی که مرگ و میر زیادی را به دنبال دارد، پیشگیری کرد.

وی همچنین به عدم آموزش و آگاهی دادن به مردم در خصوص بیماریهایی مثل ایدز، اشاره کرد و گفت: متاسفانه روند شیوع ایدز در کشورمان نگران کننده است، در حالی که با روشهای ساده می توان مردم را نسبت به خطرات ناشی از این بیماری آگاه ساخت.

دبیرکل خانه پرستار، بر تغییر نگاه مسئولین و سیاستگذاران در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: نگرش مسئولین باید از سمت "بیمار نگری" به "سلامت نگری" تغییر کند.

به گفته شریفی مقدم، در جوامع پیشرفته بر عکس کشور ما، بابت سلامت افراد پول بیشتری پرداخت می کنند. در حالی که در ایران بیشترین هزینه ها صرف درمان بیماریها می شود.

وی با انتقاد از شکل و شیوه اجرای طرح پزشک خانواده در کشورمان، افزود: هر دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و درمان به بیراهه می روند و تنها کاری که توانسته اند انجام دهند این بوده که مطب پزشکان را به روستاها برده اند.

معاون سازمان نظام پرستاری ایران، همچنین از اشتغالزایی تعداد پزشک و ماما، به عنوان یکی دیگر از نتایج طرح پزشک خانواده در کشور یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه رسالت اصلی بحث (سلامت مردم)، در این طرح فراموش شده است.

شریفی مقدم، با اعلام اینکه طرح پزشک خانواده ماهیتا یک طرح موفق در دنیا است، افزود: اجرای آن به شکل کنونی، فقط هدر دادن بودجه کلان کشور بوده و اصرار بر آن به همین روش، اساسا اشتباه است.