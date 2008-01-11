زلزله جان یک سوم مردم تبریز را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین در جلسه ستاد ساماندهی اسکان غیر رسمی آذربایجان شرقی افزود: در صورت بروز حوادث طبیعی ناگوار در شهرستان تبریز، جان 500 هزار نفر معادل یک سوم جمعیت ساکن در این کلانشهر به خطر می افتد.

وی با اشاره به زمین لرزه های اخیر در تبریز عنوان کرد: بر اساس شواهد تاریخی و اعلام نظر نهایی کارشناسان زمین شناسی، بروز زلزله ‌ای خطرناک در تبریز اجتناب ناپذیر است گرچه زمان آن هرگز معلوم نیست.

شهردار تبریز بر لزوم ساماندهی نقاط حاشیه نشین و فرسوده تاکید کرد و گفت: یک چهارم شهر تبریز را بافت‌ های فرسوده و حاشیه نشین تشکیل می دهد.

به گفته نوین، دو هزار و 500 هکتار از محدوده تبریز را بافت فرسوده و دو هزار و 500 هکتار را نیز مناطق حاشیه نشین تشکیل داده اند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ساکنان غیر رسمی (حاشیه نشین) تبریز در حاشیه شمالی شهر و بر روی خط گسل زلزله قرار گرفته اند، یادآور شد: به نظر می رسد با شرایط موجود، جابجایی ساکنان مناطق حاشیه نشین، مناسب ترین راهکار ساماندهی این بخش از ساکنان کلانشهر تبریز خواهد بود.

شهردار تبریز ضمن اظهار امیدواری برای دریافت کمک‌های دولتی در ساماندهی اسکان غیر رسمی تبریز تصریح کرد: در صورت دریافت اعتبارات لازم، مرحله نخست پروژه ساماندهی بافت حاشیه نشینی تبریز با ساخت 10 هزار واحد مسکونی در مناطق امن و انتقال حاشیه نشینان آغاز می شود.