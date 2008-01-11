به گزارش خبرگزاری مهر، این انجمن که با عضویت 28 ایران شناس سرشناس روس به ثبت رسمی رسیده، هدف اصلی خود را توسعه و گسترش روابط علمی و فرهنگی میان ایران و روسیه و پژوهش در حوزه ایران شناسی و مطالعه علم و فرهنگ ایرانی ذکر کرده است.

عمده ترین وظایف این بنیاد عبارت است از: انجام مطالعات مختلف علمی در زمینه ایرانشناسی، اطلاع رسانی در حوزه مطالعات ایرانی با تمرکز بر ایران معاصر، ترجمه کتب فرهنگی و علمی به زبان روسی و سایر زبانهای جهان، انجام فعالیتهای انتشاراتی، همکاری با مراکز علمی مختلف با هدف دستیابی به اهداف مذکور در اساسنامه، اختصاص جایزه علمی وگرانت (بورس) جهت مطالعات مورد نظر و سازماندهی و انجام فعالیتهای علمی و اطلاعاتی مشترک.

براساس مفاد اساسنامه این بنیاد، تأسیس شورایی از کارشناسان با عنوان «آکادمی بین المللی ایران شناسی» در ساختار درونی بنیاد پیش بینی شده است. وظیفه اصلی این آکادمی - که با عضوگیری از ایران شناسانی که سهم ارزنده ای در زمینه فعالیتهای علمی و فرهنگی داشته اند، شکل خواهد گرفت - شناسایی، انتخاب و حمایت از طرحهای مهم علمی فرهنگی در حوزه مطالعات ایرانی است.

اعضای شورای سرپرستان بنیاد بین المللی ایران شناسی عبارت اند از: آودی یف گنادی پتراویچ، آرسلان بیک اف آناتالی ایواناویچ، آکیموشکین آلگ فدراویچ، آرسلاناوا آلسو آیراتاونا، باگالوباف میخایل نیکیتیچ، واسکانیان گرانت آواناسیوچ، گالی یوا گالینا سرگی یونا، یژاف گئورگی پتراویچ، زایتسف الیا ولادیمیراویچ، زایتس ولادیسلاو نیکیتیچ، ایوانوف ولادیمیر باریساویچ، مهدی ایمانی پور (رایزن فرهنگی ایران)، کوزمینا یلینا یفیماونا، مامد زاده نوری، مالچاناوا یلینا کانستانتیناونا، لاگوناف آلکساندر پتراویچ، عثمان اف محمد نوری، پالیشوک آلکساندر ایواناویچ، پریگارینا ناتالیا الینیجنا، ریسنر مارینا لواونا، روبینچیک یوریی اراناویچ، استپایانتس مرییتا تیگراناونا، استبلین کامنسکی ایوان میخایلویچ، خسمتولین الیکسیی ایواناویچ، چلیساوا ناتالیا یورونا، یورتایف ولادیمیر ایوناویچ، ایدلمن جوی ای آصفنا و مامدآوا نینا میحایلونا.