دکتر سید محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی بازدیدی که از منطقه ماهشهر و خور موسی به عمل آمد جلساتی را با بخشهای آلوده کننده منطقه داشتیم و با طرح های آنها برای کاهش کوتاه مدت آلودگی آشنا شدیم.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات موجود در منطقه، سیستم خنک کننده برخی پالایشگاهها بود که در آنها آب دریا درهنگام خروج از دستگاه تا حدودی دمای آب را بالا می برد و تاثیرات زیادی بر اکولوژی دریا دارد.

دکتر نبوی در پاسخ به اینکه برای رفع آلودگی در خور موسی چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: در خور موسی نیاز به تحقیقات گسترده است و در آغاز کار ما در 6 ماهه گذشته 2 مرتبه نمونه برداری از منطقه انجام داده ایم و در انتظار پاسخ آزمایشها هستیم.

وی اضافه کرد: سعی ما بر این است که آلودگی ها را به حداقل برسانیم و پالایشگاههای حاضر در منطقه نیز تلاش خود را برای کاهش این آلودگی ها انجام می دهند اما باید به خاطر داشت که این مسئله زمان بر است و نیاز به اعتبار بالا دارد.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست درپاسخ به این سوال که آیا در خور موسی باید در انتظار حادثه هولناکی بود گفت: ما به دنبال آن هستیم که هر چه سریعتر آلودگی منطقه رفع شود و صنایع منطقه نیز قول همکاری برای کاهش آلودگی را داده اند اما هنوز طرحی از سوی آنها ارایه نشده است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف ما به عنوان یک مرجع ملی نظارت بر دستگاههای آلوده کننده محیط است و تمام تلاش خود را برای کاهش یا از بین بردن آلودگی انجام می دهیم که در این خصوص کار خود را با تحقیق بر روی رسوبات آغاز کرده ایم و در حال حاضر به دنبال برنامه ای برای تحقیق بر روی موجودات آبزی در خور موسی هستیم.

دکتر نبوی تصریح کرد: یکی از مسایلی که عده ای آن را دلیلی برآلوده نبودن خور موسی عنوان می کنند عدم مرگ و میر ماهی هاست و و غافل از آن هستند که ماهی ها گاهی مواقع تا هزار برابر استاندارد غلظت آلودگی را در خود ذخیره می کند و از بین نمی روند اما در صورت استفاده از آنها مشکلات زیادی برای انسان بوجود می آورند.

وی در خصوص اینکه در صورت عدم رعایت اصول زیست، محیطی آلوده کنندگان چه مجازاتی برای آنها تعیین خواهد شد گفت: ما اهرم قانون هستیم و در صورت عدم توجه به هشدارهای ما طبق قانون باید جریمه شوند اما ما همچنان اعتقاد داریم که با تعامل پیش رویم.