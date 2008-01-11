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۲۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

با اتمام مسابقات انتخابی؛

اعضای کمیته فنی فدراسیون کشتی فردا تشکیل جلسه می دهند

اعضای کمیته فنی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان با اتمام این پیکارها، فردا در محل فدراسیون کشتی تشکیل جلسه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان عصر روز گذشته و با مشخص شدن برترینهای اوزان مختلف به اتمام رسید که اعضای کمیته فنی مسابقات جهت بحث و بررسی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات و نتایج بدست آمده و همچنین مشخص کردن نفرات دعوتی به اردوی آماده سازی تیم ملی تشکیل جلسه می دهند.

بر اساس این گزارش، محمدعلی صنعتکاران، محمود معزی پور، قدیر نخودچی، محمد طلایی، نوایی، محمد ابراهیم سیف پور و محسن فرح وشی اعضای کمیته فنی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بودند که نظرات خود را صبح فردا و در نشستی که با حضور مسئولین فدراسیون برپا می شود ارائه خواهند داد.

کد مطلب 619168

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