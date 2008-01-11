تغییرات زمانی برگزاری و توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد 87 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به شرایط سخت جوی و بدی آب و هوا در چند روز گذشته و احتمال ادامه آن در روزهای آینده در سراسر کشور که موجب تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و به تعویق افتادن امتحانات پایان ترم و تداخل زمانی این امتحانات با آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 شده است، همچنین به دنبال درخواست تعداد زیادی از دانشگاهها و داوطلبین، اقدام به تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 87 کرد.

بر اساس موافقت وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی ( دوره های کارشناسی ارشد نا پیوسته داخل) سال 1387 در صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه 1 اسفندماه، پنجشنبه 2 اسفندماه، جمعه 3 اسفندماه و صبح شنبه 4 اسفندماه سال 1386 برگزار می شود.

دکتر حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش کشور نیز با توجه به تعویق برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1387 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به تعویق زمان برگزاری امتحانات آزمون کارشناسی ارشد، کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای دوشنبه و سه شنبه 29 و 30 بهمن ماه توزیع می شود.

وی اظهار داشت: آزمون کارشناسی ارشد سال 87 با توجه به وضعیت آب و هوایی و درخواست بسیاری از داوطلبان مبنی بر تغییر زمان آزمون، در صبح و عصر روزهای 1، 2، 3 و صبح 4 اسفندماه برگزار می شود.

معاون سازمان سنجش در مورد تغییرات احتمالی در آزمون کارشناسی ارشد 87 گفت: این آزمون هیچ تغییری نسبت به آزمون سال گذشته نخواهد داشت. تنها تفاوت کنکور ارشد 87 با سالهای گذشته تأثیر 20 درصدی معدل تراز شده کارشناسی است. در سالهای گذشته 20 درصد کنکور ارشد به معدل کارشناسی اختصاص داشت که امسال این 20 درصد به صورت تراز شده اعمال می شود.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 در روزهای 10، 11، 12 و 13 بهمن ماه سال جاری و یک ماه زودتر از سالهای گذشته برگزار شود.