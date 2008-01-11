موافقت وزارت علوم با ایجاد 9 دانشگاه صنعتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد حسینی نماینده وزیر علوم در نظارت بر دانشگاهها روز گذشته در مراسم کلنگ زنی دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان گفت: اقدامات قابل توجهی در زمینه توسعه آموزش عالی در این استان توسط دولت نهم صورت گرفته است که ارتقاء آموزشکده فنی شهید چمران به مجتمع آموزش عالی تربیت دبیر شهید چمران، تاسیس مرکز آموزش عالی کشاورزی در گلبافت و ارزویه بافت، ارتقا دانشکده فنی جیرفت به مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبعی جیرفت، تبدیل مرکز آموزش عالی بافت به دانشکده مدیریت و اقتصاد و ایجاد واحد بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان در قشم از جمله این اقدامات به شمار می آیند.

وی با اشاره به 2 برابر شدن تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور در استان کرمان در دولت نهم گفت: این دانشگاه با همکاری مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان که شامل پژوهشکده های متعدد و پارک علم و فناوری است، نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت استان کرمان وشرق کشور ایفا خواهد کرد.

دکتر حسینی افزود: اقدامات دولت نهم در این استان نمونه ای از کل کشور است.