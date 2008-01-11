کفاشیان سی و سومین رئیس فدراسیون فوتبال / اعضای مجمع مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون روز پنجشنبه با حضور نمایندگان رسمی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و 67 عضو از 74 عضو مجمع برگزار شد که در پایان علی کفاشیان به عنوان سی و سومین رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد.

کفاشیان درشرایطی به این عنوان دست یافت که شاهرخ شهنازی دیگر نامزد تصدی این پست شب گذشته از حضور در انتخابات انصراف داده بود. مهدی تاج نیز که تنها نامزد پست نایب رئیسی اول بود با تایید مجمع به این عنوان دست یافت. ترکیب اعضای جدید مدیریت فدراسیون فوتبال به شرح زیر مشخص شد:

* رئیس : علی کفاشیان

* نایب رئیس اول: مهدی تاج



* نایب رئیس دوم : عزیزالله محمدی

* نایب رئیس سوم( امور بانوان): فریده شجاعی

* نماینده هیئت های استانی : غلامرضا بهروان

* نماینده مدیران عامل باشگاهها: علی فتح الله زاده خویی

* اعضای هیئت رئیسه: محمدهادی آیت اللهی - ناصر حاجی حسینلو شفق - سید نصرالله گنجعلی خانی

* خزانه دار: محمدتقی خزایی

* بازرس : شرکت مدیریت رهبین