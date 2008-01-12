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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

/ اختصاصی مهر /

امتحانات 27 دی دانشگاه یزد برخلاف بخشنامه وزارت علوم برگزار می‌شود

امتحانات 27 دی دانشگاه یزد برخلاف بخشنامه وزارت علوم برگزار می‌شود

دانشگاه یزد به رغم بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تاکید کرده است امتحانات 27 و 30 دی ماه باید لغو شوند، امتحانات خود را به تعویق نمی اندازد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این طی بخشنامه ای به دانشگاهها لغو امتحانات 27 و 30 دی ماه را برای ایجاد فرصت مناسب جهت شرکت در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام کرد.

دانشگاه یزد به دانشجویان اعلام کرده است که کلیه امتحانات به جز امتحانات روز 17 دی به قوت خود باقی است و در زمان مقرر برگزار می شود.

دانشگاه یزد به دلیل شرایط جوی امتحانات 17 دی ماه را به تعویق انداخته است که این امتحانات را در دو نوبت برگزار می کند و دانشجویان به اختیار خود می توانند در یکی از آنها شرکت کنند. اولین فرصتی که دانشگاه یزد برای دانشجویان در نظر گرفته، جمعه 21 دی ماه است و فرصت دیگر اول بهمن ماه خواهد بود.

یکی از مسئولان دانشگاه یزد در خصوص اجرایی نشدن بخشنامه وزارت علوم در این دانشگاه مبنی بر لغو امتحانات 27 دی ماه گفت : این خواست دانشجویان بوده است. تماسهای مکرری از سوی دانشجویان برای عدم لغو امتحانات 27 دی صورت گرفته است، زیرا امتحان اکثر دانشجویان دانشگاه یزد 28 دی ماه به پایان می رسد و اگر امتحانات 27 دی لغو شود دانشجویان دیرتر به استقبال تعطیلات بین دو ترم می روند، به همین جهت دانشجویان مصر هستند امتحانات 27 دی برگزار شود.

این مقام مسئول دانشگاه یزد ادامه داد : همچنین مراسم عزاداری در دانشگاه یزد برپا است و دانشجویان می توانند در آن شرکت کنند و فیوضات مراسم بهره ببرند.

کد مطلب 619267

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