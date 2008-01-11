رژیم صهیونیستی از احتمال آزادی برغوثی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "متان ویلنای" اعلام کرد که برغوثی احتمالا در فهرست افرادی که در چارچوب تبادل زندانیان آزاد می شوند، قرار بگیرد.

به گفته مقامات صهیونیست، مسئله آزادی برغوثی هنوز در دستور کار قرار ندارد، اما برخی از وزیران رژیم اسرائیل نسبت به این جریان ابراز علاقه کرده اند.

این درحالی است که جنبش حماس اخیرا با پیشنهاد وزیر امور زیربنایی رژیم صهیونیستی مبنی بر مبادله برغوثی با شالیت مخالفت کرد.

برغوثی در سال 2002 میلادی دستگیر و در ژوئن 2004 به اتهام دست داشتن در حملات علیه نیروهای صهیونیستی به پنج سال حبس محکوم شد.

شالیت نیز در روز 25 ژوئن سال 2006 میلادی در نوار غزه در یک رشته عملیات فلسطینی ها اسیر شد.