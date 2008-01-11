به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 18 اثر نقاش آبستره تجریدی به نمایش گذاشته شده است. حاجیزاده در آثارش سعی میکند درونیات خود را به تصویر بکشد. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به خیابان تجریش، خیابان فناخسرو، شماره 120 مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22746758 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه نقاشی علی بابایی به مناسبت دهه اول محرم 22 تا 27 دی ماه ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شفق برگزار میشود. این نمایشگاه شامل 30 قطعه از طرحهای هنرمند است که با تکنیک رنگ روغن روی مقوا اجرا شده و مضامین عاشورایی دارد. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به فرهنگسرای دانشجو مراجعه کنند یا با شماره 88717195 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه تمرینات کارگاه طراحی پوستر هنرجویان موسسه فرهنگی هنری قباد شیوا با عنوان "کند و کاوی در آموزش طراحی پوستر" امروز جمعه 21 دی ساعت 16 در نگارخانه تهران گشایش مییابد. این نمایشگاه تا 27 دی برپاست. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران مراجعه کنند یا با 66410959 و 61112495 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه آثار خوشنویسی محمدحسن دانشگرنژاد شنبه 22 دی ساعت 15 تا 19 در نگارخانه کمالالدین بهزاد افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 27 دی هر روز ساعت 10 تا 19 برپاست. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر مراجعه کنند یا با شماره 88960453 تماس بگیرند.
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