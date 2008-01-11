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۲۱ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۳۴

هفته هجدهم رقابت های سری آ؛

یووه میهمان کاتانیا / صدرنشین با سیه نا دیدار می کند

یووه میهمان کاتانیا / صدرنشین با سیه نا دیدار می کند

رقابت های سری آ فردا از سر گرفته می شود و تیم فوتبال یوونتوس، یکی از مدعیان قهرمانی، در خانه کاتانیا به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابت های فوتبال ایتالیا پس از پشت سرگذاشتن تعطیلات نیم فصل از فردا با برگزاری دو دیدار آغاز می شود که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال یوونتوس میهمان کاتانیا است.

در ادامه این رقابت ها، روز یکشنبه تیم فوتبال اینتر میلان صدرنشین بازی ها با سیه نا دیدار می کند. اینتر با پیروزی در این دیدار می تواند بیش از پیش بر فاصله خود با رقیبان بیفزاید.

برنامه کامل رقابت ها به شرح زیر است:

شنبه 22/10/86
* امپولی - رجینا
* کاتانیا - یوونتوس

یکشنبه 23/10/86
* آتالانتا - رم
* کالیاری - اودینزه
* لاتزیو - جنوا
* پارما - فیورنتینا
* سامپدوریا - پالرمو
* سیه نا - اینترمیلان
* تورینو - لیورنو
* میلان - ناپولی

جدول رده بندی:
1- اینتر میلان 43 امتیاز
2- رم 36 امتیاز
3- یوونتوس 35 امتیاز
4- اودینزه 29 امتیاز
............................
18- سیه نا 14 امتیاز
19- رجینا 13 امتیاز
20- کالیاری 10 امتیاز

کد مطلب 619277

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